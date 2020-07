Il Cre ti salva l’estate, ma che costi! Colpa (soprattutto) dell’emergenza

(foto di repertorio)

Per moltissimi bambini e ragazzi sono la prima occasione di socialità dopo mesi chiusi in casa. Per moltissime famiglie una necessità improcrastinabile, per poter ricominciare a lavorare dopo settimane e settimane trascorse nel difficile compito di far convivere figli e lavoro, magari da casa.

Il Cre ti salva l’estate, ma costa caro

E’ tempo di Centri ricreativi nella Bassa, ma nell’anno maledetto del Covid-19 anche Cre e Grest sono diventati una corsa a ostacoli. Tra una burocrazia anti-contagio quasi impossibile, attività ridotte al lumicino e – soprattutto – un aumento micidiale delle rette di frequenza, che in alcuni casi sono più che raddoppiate.

I Cre e i Grest sono partiti in quasi tutti i Comuni della Bassa e del Cremasco ma non senza difficoltà e, visti i costi, molte famiglie hanno dovuto comunque rinunciare.

Leggi l’inchiesta sul Giornale di Treviglio in edicola

TORNA ALLA HOME