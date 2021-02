Zaia vuole Bravi a Verona: cambia il direttore sanitario degli ospedali di Treviglio e Romano

Nuovo cambio al vertice della direzione sanitaria degli ospedali di Treviglio e Romano: Callisto Marco Bravi sbarca all’ospedale universitario di Verona, e al suo posto torna la (già) direttrice sociosanitaria Flavia Simonetta Pirola.

Cambio alla direzione sanitaria dell’Asst Bergamo Ovest

Dopo la partenza da Treviglio nel luglio scorso di Vincenzo Ciamponi, diventato direttore generale dell’Asl di Pescara, oggi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha nominato oggi direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il direttore generale Peter Assembergs ha dunque deciso di nominare come nuovo direttore sanitario l’attuale direttrice medica dei presidi ospedalieri Pirola, già direttore sociosanitario dal 2019, che terrà ad interim anche il suo precedente incarico.

Due anni a combattere il virus

“È una notizia di grande soddisfazione per il dottor Bravi che si è meritato questo incarico – ha commentato il dg Peter Assembergs – Lo ringrazio per i due anni passati al mio fianco, di cui l’ultimo, in particolare, connotato dalle azioni di contrasto alla Pandemia Sars-Cov-2. Alle sue precedenti esperienze come Direttore Generale e Sanitario anche di Aziende Ospedaliere Universitarie si sono così drammaticamente aggiunti anche gli sforzi che ha profuso su questo fronte nella sua terra Bergamasca. Sono certo saprà essere un ottimo esempio di Direttore della prestigiosa Azienda Universitaria Integrata che ha due ospedali, Borgo Trento e Borgo Roma, entrambi nella città di Verona. Quanto a Flavia Simonetta Pirola, dopo una vita professionale spesa in primarie aziende pubbliche e due anni con me qui all’ASST Bergamo Ovest mi è parso importante favorire la continuità operativa e pertanto ho inteso nominarla quale nuovo Direttore Sanitario. La Dottoressa Pirola manterrà ad interim anche la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri”.

“Sono particolarmente contento della fiducia accordatami dal presidente Zaia e dal magnifico rettore Nocini – ha affermato Callisto Bravi – Ringrazio tutti per la particolare dedizione al lavoro in quest’anno di pandemia. È stata una grande occasione per scoprire le professionalità dedite al bene delle persone bisognose di salute”.

La neo direttrice Flavia Pirola ha invece ringraziato il direttore generale “per la fiducia che ancora una volta mi ha voluto accordare, fiducia che mi permette di continuare a lavorare per questo territorio che è la mia terra. Dopo l’esperienza come Direttore Socio Sanitario e come Direttore dei Presidi Ospedalieri di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia, la conoscenza acquisita mi permetterà di restituire ad essa quello che in passato ho ricevuto”.

Callisto Bravi

Medico, già Direttore Generale dell’Asst sette Laghi, il dottor Bravi è di Terno d’Isola. Due anni fa prese il posto di Santino Silva alla direzione sanitaria dell’Asst della Bassa bergamasca. Medico, con una specializzazione in Statistica Sanitaria, ha nel curriculum diverse esperienze come direttore di Asst e aziende ospedaliere lombarde.

Flavia Simonetta Pirola

Medico di Presezzo già direttore sanitario dell’Asst di Lecco, Pirola è specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, Statistica Sanitaria e Malattie Infettive, con una lunga esperienza come dirigente sanitario. Due anni fa aveva sostituito Barbara Mangiacavalli come direttrice sociosanitaria dell’Asst. Poi era stata nominata a capo della direzione medica dei presidi ospedalieri e sostituita da Andrea Ghedi.

Nella foto in alto: Brevi e Pirola

