Ospedale Treviglio, ricoveri Covid in netto calo: per la prima volta da settimane ci sono letti vuoti

Treviglio

Sono in calo ormai stabilmente da due settimane i contagi da Covid-19, sebbene i numeri assoluti del contagi restino alti. Ma la buona notizia è che, come ormai prevedibile, con uno scartamento di un paio di settimane comincia davvero a scendere anche la morsa dei ricoverati per Covid negli ospedali.

La situazione negli ospedali di Treviglio e Romano

Nei due ospedali pubblici di Treviglio e Romano, per la prima volta ormai da settimane, si cominciano a vedere nei reparti Covid dei letti vuoti, cosa che fa ben sperare sul fatto che nelle prossime settimane, lentamente, risorse e personale possano essere riportate sul recupero dell’arretrato in fatto di esami specialistici, visite e operazioni. Anche se la priorità, ancora per qualche settimana, resteranno i vaccini.

"Grazie all’effetto dei vaccini e al fatto che il tempo medio di ricovero è sensibilmente sceso, nonostante abbiamo ancora un alto numero di contagi in valori assoluti la pressione comincia a scendere - conferma il direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest Peter Assembergs - Vediamo la luce in fondo al tunnel di questa quarta ondata. Ci stiamo predisponendo quindi verso un rientro alle normali attività istituzionali, chiaramente cominciando dai pazienti più fragili, come gli oncologici".

Posti liberi nei reparti Covid

Nel dettaglio, all’ospedale di Treviglio al momento sono ricoverati 37 pazienti Covid con sintomi specifici, su 50 posti letto. Altri 19, su 25 posti letto, sono invece i pazienti Covid asintomatici. A questi si aggiungono 17 pazienti positivi, ma asintomatici, che sono ricoverati per altri motivi e che sono quindi isolati in spazi appositamente predisposti all’interno di reparti di degenza diversi da quelli per infettivi, avendo bisogno di cure per patologie diverse. Stesso scenario, abbastanza rassicurante, a Romano. Qui si trova il reparto Covid per sub-acuti, i pazienti in via di guarigione. Sono occupati al "Santissima Trinità" soltanto dodici posti letto su venti disponibili.

