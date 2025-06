Operaio ustionato al volto

Un operaio 29enne è rimasto ustionato al volto a causa di un getto di acido fuoriuscito da un macchinario mentre si trovava al lavoro oggi, sabato 21 giugno, intorno alle 16.30 a Soncino.

Operaio ustionato

L'incidente è avvenuto in un’azienda di via dell’industria e a soccorrere per primo il giovane sarebbe stato un collega. Scattato l'allarme, sul posto è giunto l'elisoccorso che lo ha trasportato al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Niguarda in codice rosso. I tecnici dell’Asl e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Soncino stanno effettuando le verifiche del cas