Operaio “prende la scossa” alla Galbani, arriva l’elisoccorso

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, domenica 26 ottobre, a Casale Cremasco. Un uomo di 45 anni è rimasto ferito mentre lavorava all’interno del grande stabilimento caseario di via Roma. Stando a quanto emerso, sarebbe stato colpito da una scarica di corrente. Indagini sono in corso per appurare la natura dell’infortunio.

Incidente sul lavoro alla Galbani di Casale Cremasco

L’incidente si è verificato attorno alle 10.30 e sul posto si sono precipitati i soccorsi: un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Le condizioni dell’uomo sono apparse serie ma non era in pericolo di vita: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto, per i rilievi di rito in questi casi, c’erano i carabinieri della compagnia di Crema.