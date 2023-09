Omicidio Gozzini, condanna a 24 anni di carcere per il 79enne Domenico Gottardelli

Ventiquattro anni di reclusione da scontare in carcere. E' quanto ha stabilito la Corte d'Assise, riunitasi lo scorso 19 settembre, per valutare la richiesta degli avvocati difensori di Domenico Gottardelli, il 79enne di Covo che il 14 settembre 2022 uccise con un colpo di fucile sparato a bruciapelo l'amico 61enne Fausto Gozzini nella sua azienda di Casale Cremasco.

Niente Rsa, Gottardelli sconterà 24 anni in carcere

I difensori Santo Maugeri e Pietro Mazza avevano, infatti, richiesto per il 79enne la detenzione in Rsa, richiesta rigettata perché le perizie condotte hanno ritenuto le sue condizioni di salute compatibili con il regime carcerario. Gottardelli dovrà quindi scontare 24 anni di carcere oltre a dover risarcire i famigliari dell'amico: 40mila euro alla moglie Renata Galbiani e 20mil euro a testa per i figli Marco e Marcello.

Non ci fu premeditazione

La condanna nei confronti di Gottardelli è stata emessa dopo una camera di consiglio durata quattro ore: non è stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione, ma non sono state nemmeno riconosciute le attenuanti generiche. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 60 giorni.