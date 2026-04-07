Omicidio a Crema, 20enne ucciso a sprangate in strada: identificato l’aggressore, è un 17enne

E' successo ieri sera, intorno alle 22.30, in via Brescia nel quartiere di San Bernardino. I due si erano già affrontati a calci e pugni al parco

Un’aggressione di una ferocia inaudita e la resa dei conti che sfocia in omicidio. Non ce l’ha fatta il 20enne egiziano Hamza Salama, morto in ospedale a causa della gravi ferite dopo l’aggressione subita ieri sera, a Pasquetta, in via Brescia, nel quartiere di San Bernardino a Crema. Le indagini, subito scattate, hanno portato all’individuazione del presunto responsabile: si tratterebbe di un 17enne marocchino anche lui residente in città.

Omicidio a San Bernardino

E’ successo ieri sera, lunedì 6 aprile 2026, intorno alle 22.30. L’aggressione brutale, a colpi di spranga, lascia a terra esanime il 20enne egiziano. Scatta subito la chiamata al 112 e sul posto insieme ad ambulanza e automedica viene inviato anche l’elisoccorso. Le sue condizioni sono parse subito disperate e nonostante il trasferimento in ospedale il 20enne è morto poche ore dopo. In via Brescia, intanto, i carabinieri del Comando Compagnia di Crema, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica stavano già lavorando per cercare il responsabile e ricostruire quanto accaduto.

Fermato un 17enne

Le indagini sull’omicidio, coordinate dalla pm Federica Cerio, giunta sul posto in piena notte, sono state affidate al comandante dell’Arma cremasca, il capitano Antonio Laviola e al colonnello Massimiliano Girardi, comandante del reparto operativo di Cremona. Le ricerche hanno condotto a un 17enne marocchino che conosceva e frequentava gli stessi ambienti della vittima. E’ lì che probabilmente erano nati i primi dissapori tra i due. La stessa sera, prima dell’aggressione, i due si erano già affrontati a calci e pugni al parco Margherita Hack. Sembrava finita lì, invece il 17enne è tornato a cercarlo, questa volta armato di spranga.