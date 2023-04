Occhio alla truffa dello specchietto, denunciato un 37enne

Ha tentato di mettere in pratica una delle più conosciute truffe "di strada" quella che tutti conosciamo come la "truffa dello specchietto", ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri.

Truffa dello specchietto

La vicenda è avvenuta a Crema, sabato 22 aprile intorno alle 9 quando i carabinieri di Crema hanno ricevuto la denuncia di un cittadino che ha raccontato che, poco prima di presentarsi in caserma, aveva subito un tentativo di truffa da parte di un uomo che, con l’uso della tecnica dello specchietto, aveva provato ad avere da lui 250 euro come risarcimento di un danno che non aveva provocato.

La vittima, un 69enne, ha raccontato di essere stato affiancato da un'auto mentre percorreva una via di Crema. Il conducente lo aveva fermato accusandolo di avergli procurato un danno allo specchietto e per questo gli chiedeva di accostare e fermarsi per trovare un accordo.

Il finto incidente e la fuga

Quando è sceso dalla sua auto però si è accorto che l’altro uomo, credendo di non essere visto, con un oggetto gli ha procurato una riga di

colore nero su una fiancata della sua auto per simulare l’incidente, accusandolo infatti di avergli danneggiato lo specchietto e chiedendo

oltre 250 euro di risarcimento. Il 69enne, però, non si è lasciato abbindolare e ha spiegato che avrebbe chiamato i carabinieri. A quel punto il truffatore si è dato alla fuga scappando a bordo della sua auto.

Fermato dai carabinieri

Ma la vittima ha annotato targa, marca e modello del veicolo in fuga e ha riferito immediatamente questi dati alla centrale operativa dei carabinieri che ha diramato le ricerche. La tempestività delle informazioni ricevute ha permesso di arrivare a individuare il truffator. Infatti, una pattuglia della Radiomobile di Crema si è posizionata lungo al SP 415 a Bagnolo Cremasco per controllare il traffico veicolare e l’intuizione è stata corretta perché, poco dopo, i militari hanno visto arrivare l’auto in questione.

Denunciato un 37enne

I carabinieri hanno fermato il veicolo e hanno identificato il conducente. Si tratta di un cittadino italiano di 37 anni, residente in provincia di Siracusa, con numerosi precedenti di polizia a carico anche per reati della stessa indole. L'uomo è stato accompagnato in caserma per ulteriori verifiche.

I militari hanno svolto gli accertamenti necessari, acquisendo la foto del 37enne e preparando un fascicolo fotografico da mostrare alla vittima che senza alcun dubbio ha riconosciuto proprio lui come l’uomo che aveva simulato il sinistro stradale. Per questo motivo, è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente per tentata truffa.