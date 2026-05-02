Monopattino rubato in garage, denunciato un 46enne per ricettazione

Il legittimo proprietario del mezzo che gli era stato sottratto a Milano lo ha geolocalizzato e ha contattato i carabinieri

I carabinieri della stazione di Vailate hanno denunciato per ricettazione un uomo di 46 anni a Spino, in quanto trovato in possesso di un monopattino rubato.

Derubato del monopattino a Milano lo ritrova a Spino

Il pomeriggio del primo maggio, verso le 16.15, la pattuglia di militari di Vailate è stata inviata in una via di Spino perché un uomo aveva notato il monopattino di cui aveva subito il furto quattro mesi fa a Milano, quando era entrato in un bar lasciandolo sul marciapiede senza alcun sistema di sicurezza inserito. Uscito dal locale si era accorto che qualcuno lo aveva portato via. Il mezzo però è dotato di un sistema di monitoraggio della posizione e ieri il proprietario ha localizzato a Spino d’Adda

Quarantaseienne denuncia per ricettazione

Il proprietario del monopattino ha contattato i carabinieri e li ha guidati fino al luogo in cui riteneva potesse trovarsi il suo monopattino, vale a dire alcuni garage, tutti aperti, in uno dei quali infatti il veicolo è stato rinvenuto. La verifica eseguita mediante sistema di localizzazione attivato con il cellulare della vittima del furto e tramite il controllo dei numeri seriali ha dato conferma. A quel punto, i militari hanno individuato il proprietario del garage, un 46enne, il quale ha riferito di avere comprato il monopattino mesi prima da uno sconosciuto a Milano, senza sapere fornire altre indicazioni. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione mentre il mezzo è stato restituito il al legittimo proprietario.