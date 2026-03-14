Mille uova solidali per Nicole: una raccolta fondi da record per i bambini dell’ospedale

Una risposta straordinaria da parte della comunità: la campagna solidale dell’associazione Gli Amici di Nicole ODV ha raggiunto quota mille uova prenotate, un risultato che permetterà di acquistare nuovi lettini elettrici per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Treviglio.

Raccolta fondi oltre ogni aspettativa

Una risposta che è andata oltre ogni aspettativa. La raccolta fondi con le uova di Pasqua solidali promossa dall’associazione “Gli Amici di Nicole ODV” (contrariamente a quanto riportato nell’articolo precedente in cui era presente un refuso) si è conclusa con un risultato straordinario: ben mille uova prenotate, un traguardo che permetterà di acquistare quattro lettini elettrici destinati ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Treviglio. L’iniziativa ha infatti raccolto grande partecipazione e generosità, sorprendendo positivamente anche gli stessi organizzatori.

Le parole della presidente Rachele Ravara

“Abbiamo chiuso ufficialmente le prenotazioni venerdì sera scorso – ha spiegato Rachele Ravara, mamma di Nicole e presidente dell’associazione –Inizialmente avevamo ordinato 700 uova, ma visto l’altissimo numero di richieste abbiamo dovuto aggiungerne altre 300, arrivando così a un totale di mille”.

Un risultato che riempie di soddisfazione l’associazione, nata proprio per trasformare il ricordo di Nicole in un impegno concreto a favore degli altri.

“Ringraziamo davvero tutti coloro che continuano a sostenerci in questi progetti – ha aggiunto Ravara –Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Adesso procederemo con la parte burocratica che riguarda l’arrivo dei lettini in ospedale e tutti i passaggi amministrativi necessari, compresi i collaudi”.

Un gesto speciale anche per i piccoli calciatori

Ma l’impegno dell’associazione non si ferma qui. Proprio nello stesso fine settimana è stata realizzata anche un’altra iniziativa dal forte valore simbolico: una donazione all’”AC Vailate”, dedicata alla categoria Primi Calci.

L’associazione ha infatti regalato ai piccoli calciatori delle nuove divise da gara, un gesto pensato proprio per i bambini della fascia d’età che avrebbe potuto avere anche Nicole.

“Abbiamo voluto fare qualcosa di carino per questi bambini – ha raccontato Ravara –. Hanno indossato le nuove magliette sabato durante la partita e speriamo che la nostra Nicole possa essere per loro un esempio di coraggio, aiutandoli ad affrontare ogni sfida sempre a testa alta”.

Un messaggio che va oltre lo sport: impegnarsi, credere nei propri sogni e affrontare le difficoltà con determinazione, dentro e fuori dal campo. E così, tra uova di Pasqua solidali e nuove maglie da calcio, il ricordo di Nicole continua a trasformarsi in qualcosa di concreto: aiuto, speranza e sorrisi per tanti bambini.