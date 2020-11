Mamma Lgbt replica al parroco: “I gay malati? Si preoccupi dei preti pedofili”

Una mamma Lgbt, semplicemente allibita di fronte alle affermazioni del parroco di Agnadello, don Mario Martinengo, ha deciso di replicare: «Noi gay malati? Si preoccupi dei preti pedofili che lo sono veramente».

A esprimere tutto il suo sdegno, dopo aver letto l’intervista al religioso pubblicata da Cremascoweek la scorsa settimana, è Federica Verduzzo, 38 anni, che non intende lasciar passare sotto silenzio le sue parole.

«Vivo qui da una decina d’anni – ha spiegato – dopo un matrimonio durato 13 anni, da cui sono nati i miei figli di 11 e 14 anni, mi sono separata e poi mi sono innamorata della mia compagna, con la quale convivo da quattro anni. Stanno benissimo con noi, continuando a frequentare anche il papà. Dopo le dichiarazioni di don Mario sono sinceramente preoccupata. In paese crescono anche i miei figli e io da mamma non posso permettere che crei una situazione che può danneggiare il loro benessere sociale. Farebbe bene a porre la sua attenzione sulla condizione in cui vivono alcuni suoi colleghi, che al contrario di chi vive la propria sessualità senza tangere alcuno, in armonia e in modo totalmente naturale e pacifico, sono frustrati da un eterosessismo di base o da una semplice impossibilità di contenere quello che lui parlando dei gay ha chiamato “scompenso”, e finiscono con il commettere reati di pedofilia. Mi piacerebbe vederlo altrettanto risoluto e fermo nel condannare costoro come persone contro-natura e malate».