Il parroco a messa: “Gli omosessuali sono malati”, ma il Papa apre alle unioni civili

Parole forti, fortissime quelle pronunciate dal parroco di Agnadello don Mario Martinengo durante la messa di un paio di settimane fa, proprio qualche giorno prima della straordinaria apertura di Papa Francesco nei confronti delle unioni civili per gli omosessuali.

I gay sono malati e vanno aiutati, corretti. Ne è convinto il parroco, che lo espresso chiaramente in un’omelia.

«Sappiamo bene come le lobby degli omosessuali siano fatte da gente danarosa – ha detto – io da cristiano dò a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare, perché a quel punto riconosco a quest’ultimo la sua autorità quando è corretta e legittima, quando risponde ai disegni universali e considera l’uomo per quello che è, tenendo conto di quello che il Signore ci ha rivelato».

Poi, in un’intervista, ha manifestato la sua preoccupazione.

«Gironzola nei meandri del Parlamento l’ipotesi di una legge secondo cui affermare che l’omosessualità non è corretta, o addirittura un’eresia stratosferica o una malattia sarà reato penale, si andrà in galera – ha affermato – Ma per me è sbagliata perché è contro la logica: c’è un problema fisico o psicologico dietro. Per carità, sono persone a cui voler bene, non certo da emarginare, ma vanno aiutate».