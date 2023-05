Mamma e nonna vengono alle mani durante la partita di calcio dei bambini

Prima gli insulti poi le botte: mamma e nonna si sono azzuffate sugli spalti del centro sportivo di Pianengo dove stavo assistendo alla partita di calcio del figlio e del nipote. Una scena che non si dovrebbe vedere sui campi, soprattutto quando a giocare sono solo dei bambini. E invece succede e continua a succedere.

Mamma e nonna si azzuffano

Tutto sarebbe iniziato, probabilmente, da un fallo compiuto in campo durante la partita della classe 2013 tra Ripaltese e Soresinese che si è giocata ieri sera, domenica 21 maggio alle 20. Tra le donna, una 39enne e una 71enne sarebbero volate prima urla e insulti e poi sarebbero passate direttamente alle mani. Un'azzuffata in piena regola tanto che, per separare le due donne, sono dovuti intervenire altri spettatori.

Una 71enne in ospedale

Una volta divise e tornata la calma, la 71enne, ha accusato un malore. Per questo sul posto sono intervenute due ambulanze in codice giallo. La 39enne ha rifiutato il ricovero ed è stata soccorsa sul posto dal personale della Croce rossa di Crema. La 71enne, invece, è stata trasportata all'ospedale Maggiore da un'ambulanza della Croce verde di Crema per accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri di Vailate e di Crema per ricostruire quanto accaduto.