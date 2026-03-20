Maltratta la moglie davanti al figlio piccolo, allontanato da casa: scatta il braccialetto elettronico

Per un anno ha subito ogni angheria: per difendere il suo bambino ha trovato il coraggio di denunciare e porre fine all'incubo

Per un anno ha subito maltrattamenti e vessazioni anche davanti al figlioletto, ora, stanca ha deciso di denunciare. Il marito è stato allontanato dalla casa famigliare e per lui è stato disposto anche il braccialetto elettronico.

Un anno di maltrattamenti e vessazioni

La vicenda è avvenuta a Spino d’Adda. Il pomeriggio del 19 marzo i Carabinieri della Stazione di Pandino hanno sottoposto un uomo alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare la moglie convivente che, da un anno, subiva maltrattamenti anche in presenza del figlio minore. La misura cautelare è stata emessa a seguito dell’attività di indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Pandino che alcuni giorni fa, a seguito degli ultimi eventi, avevano raccolto la denuncia della donna, ormai esasperata, spaventata e non più disposta a sopportare le intimidazioni dell’uomo.

Ubriaco la minacciava davanti al figlioletto

Il marito, spesso ubriaco, l’aveva aggredita spesso con insulti e minacce. Aveva anche preteso somme di denaro e, in una circostanza, dopo avere bevuto, si era chiuso in casa impedendo, di fatto, a moglie e figlio di accedere nell’abitazione e rendendo necessario l’intervento di carabinieri e Vigili del fuoco. La situazione andava avanti da circa un anno e l’intervento dei carabinieri ha consentito di ricostruire quanto avvenuto tra le mura domestiche. La moglie era stata accompagnata in caserma e aveva raccontato quello che aveva subito, ovvero che il marito, spesso in stato di alterazione per abuso di alcolici, l’aveva insultata e minacciata in numerose occasioni, passando alle vie di fatto con spintoni.

Allontanato da casa, scatta il braccialetto

Nel tentativo di recuperare il rapporto e temendo reazioni ancor più gravi, aveva continuato a sopportare senza mai denunciare ciò che accadeva tra le mura domestiche. Ma la paura che anche il figlio iniziasse a pagarne le conseguenze l’ha spinta a denunciare. I carabinieri di Pandino hanno svolto le necessarie indagini e le hanno comunicate all’Autorità giudiziaria che, tenuto conto della ripetitività e della gravità delle condotte, ha emesso il provvedimento a tutela delle vittime, imponendo all’uomo di lasciare l’abitazione e di non avvicinarsi alla casa e ai luoghi frequentati dalla donna e dai figli, con divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo. All’uomo sarà applicato anche il braccialetto elettronico per il controllo a distanza del rispetto della misura.