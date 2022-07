L'ultimo straziante saluto a Leonardo, travolto e ucciso da un'auto a 16 anni

Le note di Amazing Grace e i ricordi degli amici e della famiglia letti dall'altare per l'ultimo saluto a Leo. Ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio anche tanti palloncini bianchi e un cuore rosso con il suo nome. E tanta, profonda, commozione. A Trezzano Rosa l'intera comunità ha salutato Leonardo Caielli, il giovane di 16 anni che ha perso la vita nella tarda serata del 16 luglio 2022 quando un'auto lo ha investito sull’ex Statale a Fara, al confine con Cassano d'Adda.

La funzione si è tenuta oggi, martedì 19 luglio, nella Chiesa San Gottardo di Trezzano Rosa alle 10.30, ma già un'ora prima in molti hanno affollato il sagrato in attesa dell'arrivo della bara. La cerimonia ha colpito tutti, ed è stato impossibile trattenere le lacrime.

Prima della fine delle esequie sono stati letti alcuni messaggi. Il primo era della mamma Alessandra:

"Avrei voluto stringerti la mano, per non farti provare dolore. Avrei voluto abbracciarti dolcemente per non farti provare la paura. Avrei voluto baciarti per svegliarti da quel sonno così agghiacciante. Avrei voluto darti un ultimo saluto dicendoti: 'Ragnetto sono qui, andrà tutto bene'. Avrei voluto, ma non ho potuto. Ti prometto che sarai nel mio cuore a vita e che parlerò di te con il sorriso".