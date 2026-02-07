L’ultimo saluto a Mario Angelo Di Maio, una vita per Vailate

Una chiesa gremita, tante persone in silenzio e un unico sentimento condiviso: la gratitudine verso un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio della comunità.

L’ultimo saluto e una comunità raccolta

Una comunità raccolta e commossa ha salutato martedì mattina Mario Angelo Di Maio , scomparso venerdì scorso all’età di 84 anni. Le esequie sono state celebrate alle 10 nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo, con partenza dall’abitazione di via Borghi Inferiori. Alla cerimonia funebre hanno preso parte familiari, amici, amministratori e numerosi cittadini, una testimonianza dell’affetto e della stima che Di Maio aveva saputo conquistare in tanti anni di impegno politico, come consigliere comunale nelle fila del gruppo di centrodestra “Prima Vailate” e come presidente della commissione comunale per le Politiche sociali.

L’impegno politico, associativo e nella solidarietà

Il suo nome è legato anche al mondo dell’associazionismo, in particolare alla nascita di importanti realtà associative locali: era stato infatti tra i fondatori di “VolonVailate” e del gruppo locale dell’ “Associazione Nazionale Carabinieri”. Accanto all’attività politica e associativa, non aveva mai fatto mancare poi la propria disponibilità sul fronte della solidarietà. Come volontario dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic) – incarico svolto fino a poco tempo fa – era stato infatti un punto di riferimento concreto per tanti cittadini che si rivolgevano a lui per ricevere aiuto e orientamento.

Il ricordo delle istituzioni e il segno lasciato in paese

Il gruppo “Prima Vailate” ha voluto farne memoria con parole semplici ma cariche di affetto: “Ricorderemo sempre la tua giovialità, la tua pacatezza e il tuo grande senso del dovere”. Anche l’Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio: “Il sindaco Andrea Trevisan e tutta l’Amministrazione esprimono alla famiglia sincere e sentite condoglianze per la scomparsa del loro caro Mario Di Maio, ringraziandolo profondamente per l’impegno profuso a favore della nostra comunità come consigliere comunale e volontario”. Con la scomparsa di Di Maio, Vailate perde un cittadino che aveva scelto di dedicare tempo, energie e competenze al bene comune, lasciando un segno silenzioso ma profondo nella vita del paese.