Lite in piazza Ferri, spunta un coltello

Attimi di paura venerdì sera in piazza a Rivolta d'Adda: un uomo ha minacciato dei passanti con un coltello, ma è stato prontamente disarmato.

Lite in piazza Ferri

A due settimane dall'aggressione di piazza Mazzini, un altro evento violento caratterizza le notti rivoltane.

Il fatto è avvenuto intorno alle 23.30 in piazza Ferri. Protagonista un uomo che, dopo aver infastidito un gruppo di ragazzi che si trovava in piazza, si sarebbe allontanato per tornare poco dopo armato di coltello.

Fortunatamente l'uomo è stato disarmato da alcuni dei presenti, che hanno poi chiamato il 112 per denunciare il fatto alle Forze dell'Ordine.