Le svaligiano la casa mentre è in vacanza: via oro, gioielli e persino elettrodomestici

Nessun segno di effrazione su porte e finestre. Forse i ladri avevano le chiavi, indagini in corso

E’ partita per un viaggio senza immaginare – e come avrebbe potuto? – di trovare, al suo rientro, la casa completamente svaligiata. È accaduto a una donna residente a Sergnano, vittima di un furto che ha lasciato sgomento e interrogativi.

Va in vacanza e i ladri fanno piazza pulita

L’abitazione, durante l’assenza della proprietaria andata all’estero per una visita ai familiari nel Paese d’origine, è stata praticamente saccheggiata. Non solo i «classici» oro e gioielli, ma anche elettrodomestici e oggetti di uso quotidiano: un furto che l’ha colpita profondamente, sia sul piano economico che personale.

Nessun segno di effrazione

A rendere la vicenda ancora più inquietante è un dettaglio: nessun segno di effrazione. Porte e finestre perfettamente chiuse, come se chi è entrato avesse avuto accesso diretto all’abitazione. Un elemento che fa pensare all’utilizzo di un paio di chiavi, che apre a scenari più complessi. Prima di rivolgersi alle Forze dell’ordine, la donna ha cercato risposte tra i vicini. Ed è proprio dai racconti raccolti in paese che emergono particolari che potrebbero rivelarsi decisivi. Un testimone avrebbe visto una persona uscire dalla casa con un forno a microonde tra le mani. Un altro, ancora più preciso, sostiene addirittura di aver riconosciuto alcuni oggetti della vittima all’interno di un’altra abitazione del paese. Indizi che hanno spinto la donna a presentare una denuncia dettagliata ai carabinieri, indicando anche il luogo segnalato dai testimoni. Saranno loro a verificare quanto emerso.