L’arte di Alessandra Rovelli conquista gli Stati Uniti: l’artista di Rivolta d’Adda espone a Cincinnati

Un debutto internazionale che porta Rivolta d’Adda negli Stati Uniti

Dall’Italia agli Stati Uniti, passando per Rivolta d’Adda. È stato un debutto internazionale da ricordare quello dell’artista Alessandra Rovelli, protagonista della mostra collettiva Land(Scape) ospitata dalla Manifest Gallery di Cincinnati, in Ohio, la scorsa settimana. Un’esperienza che ha rappresentato non solo il suo esordio espositivo negli Usa, ma anche un importante riconoscimento del suo percorso artistico, portando il nome di Rivolta d’Adda oltre oceano.

L’esposizione, conclusasi con un ottimo riscontro di pubblico e critica, ha riunito artisti provenienti da diversi Paesi del mondo, selezionati attraverso un rigoroso processo di valutazione. A fronte di 916 opere presentate da 261 artisti provenienti da 41 Stati americani, dal Distretto di Columbia e da altri 17 Paesi, la giuria della Manifest Gallery ha scelto appena ventidue lavori realizzati da diciannove artisti. Tra questi, soltanto due italiani: il genovese Alberto Repetti e Alessandra Rovelli.

L’artista rivoltana ha partecipato con “Sai tenere un segreto?”, un’opera del 2021 realizzata con tecnica mista, utilizzando terra su tela applicata a una scatola di cartone. Un lavoro che ha saputo catturare l’attenzione dei selezionatori e dei visitatori della mostra, confermando la forza espressiva e l’originalità della sua ricerca artistica.

Il riconoscimento non si è fermato alle sale espositive. L’opera è stata infatti inserita anche nella prestigiosa “Manifest Exhibition Annual”, la pubblicazione ufficiale che raccoglie i lavori selezionati dall’associazione culturale americana senza scopo di lucro, offrendo agli artisti una vetrina internazionale di assoluto rilievo.

Dagli Usa al Premio Casciaro: un momento d’oro per l’artista rivoltana

Per Alessandra Rovelli il momento particolarmente favorevole è proseguito anche in Italia. L’artista è stata infatti selezionata tra i finalisti della sezione Premio all’Opera del Premio Casciaro, concorso dedicato alla valorizzazione della pittura contemporanea e ispirato alla figura del pittore salentino Giuseppe Casciaro.

L’accesso alla finale rappresenta un ulteriore importante riconoscimento del suo percorso creativo e le offre la possibilità di conquistare un premio di grande prestigio: l’organizzazione di una mostra personale della durata di un mese alla Gigi Rigliaco Gallery di Galatina.

Tra il successo ottenuto negli Stati Uniti e il nuovo traguardo raggiunto in Italia, Alessandra Rovelli continua così a collezionare soddisfazioni, confermandosi una delle realtà artistiche emergenti più interessanti del territorio. Un percorso che, partendo da Rivolta d’Adda, sta trovando sempre più spazio anche sulla scena internazionale.