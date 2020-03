L’appello trasversale della politica: “Situazione critica, responsabilità o sarà una crisi senza precedenti”

“Se non si rispettano le misure di contenimento del Coronavirus si rischia una crisi sanitaria ed economica senza precedenti. Serve responsabilità”. Dalla Lega al Pd, fino al M5S, Forza Italia, Italia Viva, Cambiamo. Tutta la politica bergamasca ha firmato questa sera un appello a tutti i cittadini perché le misure di sicurezza contro la diffusione di COVID-19 siano rispettate scrupolosamente da tutti i cittadini. Ecco il testo del documento, firmato anche dal sindaco di Treviglio Juri Imeri.

“La situazione in merito alla diffusione del Coronavirus è CRITICA. Medici, infermieri, operatori sanitari stanno lavorando da giorni ininterrottamente ma non è sufficiente. Il numero di contagiati aumenta, così come quello dei ricoverati e di coloro che sono sottoposti a terapia intensiva. Se tutti i cittadini non contribuiscono con la loro azione quotidiana a limitare il contagio di questo virus il sistema non reggerà rischiando di portare l’intero Paese dentro una crisi sanitaria ed economica senza precedenti. Serve responsabilità, è necessario il rispetto delle regole anche quelle più difficili e restrittive. A breve dovrebbe essere emanato un nuovo Decreto nazionale con misure più restrittive per i nostri territori. Comprendiamo i sacrifici che famiglie ed imprese dovranno ulteriormente affrontare ma non ci sono alternative. Tutte le istituzioni (Provincia, Comuni e ATS) e i partiti politici bergamaschi (PD, Lega, Cambiamo, FI, FDI, M5S e Italia Viva) rivolgono a tutta la comunità bergamasca un appello alla responsabilità collettiva senza divisioni, senza strumentalizzazioni, ma pensando esclusivamente al bene di ogni cittadino, al bene comune. I bergamaschi siamo certi riusciranno anche in questa delicata sfida. Forza Bergamo!”