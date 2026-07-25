L’Antico Sapore lascia la storica sede dopo 18 anni: a settembre apre nel cuore di Cassano

Dopo 18 anni di attività nella storica sede di via Ponte Vecchio, L’Antico Sapore si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Il ristorante inaugurerà a settembre una nuova location nel centro di Cassano, con importanti novità per i clienti.

Una nuova casa per L’Antico Sapore

Una storia lunga 18 anni si chiude per lasciare spazio a una nuova avventura. “L’Antico Sapore”, ristorante che negli anni è diventato un punto di riferimento per la cucina e per il settore wedding, saluta la storica sede di via Ponte Vecchio e si prepara a inaugurare una nuova location nel centro di Cassano. A dare l’annuncio è stata la titolare Erika Galbiati, attraverso un video pubblicato sui canali social.

“Abbiamo lavorato per parecchi mesi a un progetto che vi lascerà senza fiato”, racconta, anticipando quello che sarà il futuro del locale. La nuova sede sorgerà in una dimora storica di piazza Garibaldi 17, nel cuore di Cassano. Tra le novità più attese c’è anche l’apertura a pranzo, con una proposta dedicata al business lunch.

Il ringraziamento ai clienti e l’apertura a settembre

“In questi 18 anni mi avete fatto vivere momenti indimenticabili, carichi di emozioni e di grandi ricordi – ha aggiunto Galbiati – Voglio ringraziare ogni singolo cliente per averci dato la possibilità di raggiungere grandi traguardi, sia nel mondo del matrimonio che in quello della cucina”.

L’apertura è prevista per il mese di settembre e le aspettative sono già alte.

“Questo non è un punto di arrivo – concludono – ma l’inizio di una nuova avventura. E la cosa più bella sarà viverla insieme ai nostri clienti”.