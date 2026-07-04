Ladro si intrufola nella Rsa, rubati telefoni e contanti dalle camere degli ospiti

Un episodio inquietante ha scosso la Rsa Guerreschi, di Capralba, nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, quando un uomo è riuscito a introdursi all’interno della struttura di via Crema portando via denaro e telefoni cellulari dalle stanze degli ospiti.

Ladro solitario in Rsa

Il colpo, avvenuto a notte fonda, è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno analizzando anche le immagini del sistema di videosorveglianza. Secondo quanto ricostruito, l’individuo sarebbe entrato nell’edificio dopo aver divelto una zanzariera dello spogliatoio delle infermiere. Erano passati 17 minuti dopo la mezzanotte quando avrebbe fatto accesso alla struttura, muovendosi poi tra le camere degli ospiti. Qui avrebbe aperto le stanze una ad una, sottraendo quanto possibile prima di allontanarsi dai locali.

Allontanato dal personale

Intorno alle 00.45 l’uomo è stato notato da un infermiere e da un’operatrice socio-sanitaria mentre si aggirava nel corridoio. Ai loro occhi è apparso un individuo alto, a torso nudo, con una bottiglietta d’acqua in mano e una maglietta utilizzata per nascondere un marsupio contenente presumibilmente la refurtiva. Alla richiesta di spiegazioni, avrebbe riferito di non sentirsi bene e di essere alla ricerca di un ospedale. I due operatori, attenendosi al protocollo, lo hanno invitato ad allontanarsi dalla struttura, cosa che l’uomo avrebbe effettivamente fatto, prima di essere visto mentre effettuava una telefonata all’esterno. Solo nelle ore successive il personale si è accorto dell’ammanco: dalle camere erano scomparsi cellulari, denaro e anche un libretto degli assegni. A quel punto è scattata la chiamata ai carabinieri, che hanno avviato le indagini sull’accaduto.