Ladri in bicicletta: la banda imperversava a Rivolta e dintorni

In sella a biciclette (rubate) rubavano qualunque cosa che trovassero d'interesse in abitazioni private e negozi. Ma la breve carriera criminale di tre cittadini di Rivolta, due italiani di 28 e 37 anni e un cileno di 26 anni, non è durata molto.

Sgominata una banda di ladri

I tre sono stati fermati e arrestati dai carabinieri mentre in sella a tre bici rubate pedalavano a Truccazzano, forse a caccia di nuovi colpi da mettere a segno. Per i tre ladri sono scattate le manette: dovranno rispondere secondo le risultanze delle prime indagini di almeno cinque colpi. Tra l'altro, hanno ripulito due bar e un ristorante a Cassano d'Adda e qualche abitazione a Rivolta.

I tre sono stati intercettati attorno alle 5 di martedì 25 aprile nella località di Albignano, frazione di Truccazzano, dai carabinieri della stazione di Melzo. I militari hanno notato gli zaini pieni sulle loro spalle e non è passato inosservato nemmeno il tentativo di cambiare strada alla vista dell'auto dell'Arma. Così è scattato il fermo, spiega Primalamartesana.it

Portati in caserma a Melzo

Perquisiti, i carabinieri hanno scoperto all'interno dei loro zaini contanti, dispositivi elettronici, gioielli, beni di cui i ladri non hanno saputo giustificare la provenienza. Sono bastati alcuni rapidi controlli per rendersi conto che si trattava di refurtiva proveniente da colpi avvenuti nei giorni precedenti, e quella stessa notte. Parte della refurtiva non era stata ancora denunciata.

Cinque colpi messi a segno dalla banda

I militari sono riusciti a risalire almeno a cinque diversi colpi messi a segno dalla banda, tre dei quali in alcune attività commerciali di Cassano d'Adda, "visitate" proprio nella notte tra il 24 e il 25 aprile (due bar e un ristorante).

Anche attraverso le denunce presentate nelle Stazioni del territorio i Carabinieri sono riusciti a restituire l'intera refurtiva (tra cui anche le biciclette su cui stavano viaggiando) ai legittimi proprietari. I tre sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato e il giudice ha stabilito per loro la misura degli arresti domiciliare a Rivolta.

Nel giorni, colpi analoghi si sono verificati anche a Calvenzano, dove a sparire è stata tra l'altro una bicicletta sportiva parcheggiata all'interno di un cortile privato. I ladri sono stati però immortalati dalle telecamere, prima di darsi alla fuga.