Francesca Paola Mauro racconta la sua esperienza e i suoi obiettivi per il Comune di Pandino. La prima comandante donna della Polizia locale si presenta ai suoi nuovi cittadini.

La prima comandante donna della Polizia locale: laureata, mamma e con tanta grinta

Ha 43 anni, originaria di Sant’Angelo Lodigiano ma residente a Orio Litta, ha cominciato nell’Ufficio anagrafe del suo paese per poi entrare nella Locale.

“Volevo lavorare come agente ed ora, dopo 21 anni da quel primo giorno, eccomi qua – ha raccontato sfoderando uno smagliante sorriso – sono una persona umile e schietta, nell’ultimo comando dove sono stata a Crema, ero vicecommissario e sono molto felice di essere approdata a Pandino, dove ho trovato un ambiente accogliente e un paese pulito e ordinato. Sono sicura che potrò lavorare bene e affrontare i problemi che ci sono, primo fra tutti il vandalismo, con l’aiuto dei colleghi. Sono mamma di una bambina di dieci anni e mi sono laureata strada facendo in Scienze Politiche a Pavia, e ho conseguito anche un Master in Criminologia”.

