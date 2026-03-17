La bici rubata finisce in vendita online, recuperata grazie alle indagini della Locale di Pandino e Monza

L'operazione è scattata dopo la denuncia di un pandinese. Il venditore è stato denunciato per ricettazione

Prima la rabbia di aver subito il furto della sua bici poi la beffa di ritrovarla in vendita online. E’ nata così ieri, 16 marzo 2026, l’operazione congiunta tra le Polizie Locali di Monza e Pandino che hanno portato al recupero della bici rubata e al sequestro di altre due.

Gli ruba la bici e poi la vende online

L’indagine ha preso avvio dalla querela presentata alla Polizia Locale di Pandino da un cittadino a cui era stata rubata la propria bicicletta. Gli agenti, sviluppando gli elementi forniti dalla vittima, sono riusciti a individuare un annuncio pubblicato su un noto portale di compravendita online: la bici rubata risultava offerta in vendita al prezzo di 300 euro e indicato come disponibile all’indirizzo del venditore, situato nel comune di Monza.

A quel punto il Responsabile del Servizio e due agenti della Polizia Locale hanno allertato i colleghi della Polizia locale di Monza, attivando così un’azione congiunta. Stabilito un appuntamento con il venditore per la giornata di ieri, gli operatori – in borghese – hanno incontrato il soggetto. Durante il contatto, l’uomo proponeva la vendita di due biciclette, una delle quali presentava caratteristiche perfettamente coincidenti con quelle descritte nella denuncia di furto.

La perquisizione a Monza

Mentre l’uomo si stava occupando della vendita, il personale della Polizia Locale ha avviato la perquisizione di alcuni box e di una cantina nella disponibilità del soggetto, situati nel quartiere Cederna. Lì hanno recuperato la bicicletta oggetto di furto, successivamente restituita al legittimo proprietario. All’interno dei locali perquisiti sono stati individuati altri due velocipedi, privi di elementi immediatamente utili a determinarne la lecita provenienza. Entrambi i mezzi venivano sottoposti a sequestro penale, in attesa degli accertamenti necessari a verificarne l’origine.

Il venditore, identificato sul posto, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, in relazione alla detenzione e alla messa in vendita del velocipede rubato.