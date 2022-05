Isis, perquisizioni anche a Bergamo dopo la segnalazione dell'FBI

Diverse perquisizioni hanno avuto luogo in queste ore in diverse città d'Italia, compresa Bergamo, nell'ambito di un'indagine internazionale che vede coinvolte 29 persone. Si tratta di un'operazione per la prevenzione del terrorismo di matrice religiosa, collegata all'utilizzo del "dark web" come strumento di propaganda per i terroristi islamici.

Perquisizioni contro Isis in mezza Italia

Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito le perquisizioni su ordine dalla Procura Distrettuale di Roma, al culmine di un'indagine cominciata oltre un anno fa in seguito ad una segnalazione arrivata all’Antiterrorismo della Polizia di Stato e al ROS attraverso il Federal Bureau Investigation statunitense, l'FBI. L'agenzia statunitense aveva segnalato, in particolare, l'esistenza di un sito di propaganda dell’organizzazione terroristica Isis presente nel dark web cui potevano aver fatto accesso internauti presenti in Italia.

Sequestrati molti dispositivi elettronici con contenuti pro-Isis

Nel corso delle perquisizioni - che hanno interessato le città di Roma, Milano, Torino, Ancona, Bergamo, Padova, Verona, Rovigo, Vercelli, Bologna, Cesena, Rimini, Latina, Arezzo, Foggia, Reggio Calabria, Ragusa, Trapani e Caltanissetta - sono stati sequestrati numerosi device oltre a materiale informatico, su cui proseguono gli approfondimenti delle Digos e delle articolazioni della catena anticrimine del Ros, supportati dai rispettivi Uffici centrali.

Manuali di auto-addestramento online

Tra il materiale sequestrato, consultato quasi quotidianamente e scaricato dagli utenti oggetto delle perquisizioni, ci sono video e immagini di propaganda dell'organizzazione terroristica stato islamico, raccolte della rivista Al Naba, apparato ufficiale di Daesh, comunicati dell'agenzia di stampa Amaq, organo di diffusione delle principali operazioni di Isis nel mondo, audio della casa mediatica Al Furqan e della radioemittente ufficiale di IS Al Bayan, ma anche manuali di tecniche di combattimento e auto-addestramento, e altro materiale sulla storiografia del Califfato.