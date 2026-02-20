Insulta e minaccia di morte la madre, allontanato da casa con il braccialetto elettronico

Per anni ha subito senza raccontare nulla, ma dopo l'ennesima lita che l'ha fatta finire anche al Pronto soccorso, ha trovato il coraggio di denunciare

E’ stato allontanato dalla casa famigliare con il divieto di avvicinarsi nuovamente garantito anche dal braccialetto elettronico dopo che per anni ha vessato e minacciato la madre. Ad eseguire la misura cautelare, ieri pomeriggio, giovedì 19 febbraio 2026, sono stati i carabinieri della stazione di Pandino.

Minacce e insulti alla madre

Ieri pomeriggio i militari dell’Arma hanno, infatti, sottoposto un uomo alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare la mamma che, da circa due anni, subiva maltrattamenti. La misura cautelare è stata emessa a seguito dell’attività di indagine svolta dai carabinieri della Stazione di Pandino che recentemente avevano raccolto la denuncia della donna, residente in un paese sotto la loro competenza, vittima dal 2024

di minacce e le violenze fisiche e psicologiche da parte del figlio.

La denuncia dopo l’ennesima lite

La donna aveva riferito ai carabinieri di subire sistematicamente insulti e minacce di morte, arrivando anche a danneggiare i mobili di casa a seguito di violenti scatti d’ira. In alcune occasioni aveva lanciato degli oggetti addosso alla madre e pochi giorni fa l’aveva strattonata e spinta contro un muro provocandole delle lesioni personali refertate in ospedale.

Fino a quel momento la madre non aveva mai denunciato ciò che stava subendo, ma dopo gli ultimi fatti, ha trovato la forza e il coraggio di presentarsi in caserma per raccontare la situazione ormai insostenibile. I carabinieri di Pandino hanno svolto le indagini e hanno riferito l’esito all’Autorità Giudiziaria che, tenuto conto della gravità e ripetitività dei fatti, ha emesso il provvedimento a tutela della vittima, imponendo all’uomo di lasciare l’abitazione e di non avvicinarsi alla casa e ai luoghi frequentati dalla donna, con divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo. All’uomo sarà applicato anche il braccialetto elettronico per il controllo a distanza del rispetto della misura.