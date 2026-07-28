Inseguimento nella notte a Pandino: tre in fuga nei campi, recuperata un’auto rubata

Notte di frenesia e controlli serrati sui confini del Cremasco. Nella notte tra lunedì e martedì 28 luglio, i Carabinieri della Stazione di Pandino hanno intercettato un’auto risultata rubata, dando vita a un inseguimento conclusosi con la fuga a piedi dei tre occupanti.

In fuga su una Giulietta rubata

Tutto è iniziato intorno alle 4.15, quando la centrale operativa di Crema ha diramato l’allarme per la presenza nel territorio di Pandino di un veicolo sospetto. Dai controlli effettuati successivamente sulla targa, l’auto — un’Alfa Romeo Giulietta — è risultata essere stata rubata due giorni prima in provincia di Bergamo.

La pattuglia dell’Arma, già in perlustrazione nella zona, ha intercettato la Giulietta lungo la Strada Provinciale 90 con tre persone a bordo. Alla vista dei lampeggianti, il conducente ha premuto sull’acceleratore tentando la fuga a tutta velocità, subito tallonato dai militari.

Fuggono a piedi abbandonando l’auto

La corsa si è interrotta poco dopo, quando il guidatore ha svoltato improvvisamente all’interno di un’area di servizio. I tre occupanti hanno abbandonato la vettura ancora in moto e si sono dati alla fuga a piedi, svanendo nell’oscurità delle campagne circostanti. Nonostante l’intervento tempestivo di altre pattuglie giunte a supporto per cinturare la zona, i fuggitivi sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

L’Alfa Romeo è stata recuperata con un autosoccorso e posta sotto sequestro: i Carabinieri della Compagnia di Crema avvieranno ora i rilievi tecnico-scientifici sul veicolo alla ricerca di impronte o tracce biologiche utili a identificare i tre malviventi. Al termine degli accertamenti, il mezzo verrà restituito al legittimo proprietario.