In auto con un coltello a serramanico, denuncia un 36enne

Controlli straordinari nel territorio di Crema in occasione dei giorni festivi appena trascorsi. I carabinieri della compagnia di Crema hanno intensificato la presenza sul territorio, impiegando numerose pattuglie con servizi di vigilanza dinamica e controlli a campione su persone e veicoli, con particolare attenzione alla sicurezza urbana. Il bilancio dell’attività è di due persone denunciate all’Autorità giudiziaria: un 22enne alla guida ubriaco e un 36enne che in auto nascondeva un coltello a serramanico.

In auto con il coltello

Nella mattinata di ieri, 6 gennaio, poco prima delle 9.30 i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, durante un controllo in via Treviglio, hanno fermato un’autovettura con a bordo il solo conducente, un uomo di 36 anni con precedenti di polizia. Alla richiesta dei documenti, l’uomo ha riferito di essere sprovvisto della patente perché scaduta e non rinnovata. Il suo atteggiamento particolarmente nervoso ha indotto i militari ad approfondire il controllo, procedendo a una perquisizione personale e del veicolo. All’interno di una tracolla è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 centimetri, del quale l’uomo non ha saputo fornire una giustificazione valida. L’arma è stata sequestrata e il 36enne denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, oltre a essere sanzionato amministrativamente per la guida con patente scaduta.

Alla guida ubriaco

Qualche giorno prima, il 4 gennaio, alle 5.30 i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema, durante un normale servizio di controllo della circolazione stradale in via Vittorio Veneto, hanno fermato un’auto condotta da un uomo di 22 anni, residente in provincia di Lodi e già noto alle Forze dell’ordine. Fin da subito il giovane è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto al test dell’etilometro, ha fatto registrare un tasso alcolemico superiore a 1,30 g/l, oltre il doppio del limite consentito. Considerata anche l’aggravante dell’orario notturno, il 22enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La patente di guida è stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo è stato affidato a una persona idonea alla conduzione.