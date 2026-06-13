In auto con con forbici in acciaio e pinza, denunciato

Viaggiava sulla Sp 235 con con in acciaio forbici e pinza in auto, 35enne con precedenti a carico denunciato dai carabinieri di Bagnolo Cremasco.

In auto forbici in acciaio e pinza

La sera dell’11 giugno, intorno le 22.30, durante il servizio di vigilanza del territorio, i carabinieri della stazione bagnolese hanno notato un veicolo in transito sulla Sp 235 con due persone a bordo. Hanno fermato il mezzo e hanno identificato i passeggeri, che si sono mostrati subiti nervosi e frettolosi. A quel punto i militari hanno deciso di perquisirli, controllando a fondo anche il veicolo, e in un vano porta-oggetti hanno trovato una pinza e due paia di forbici in acciaio.

Denunciato un 35enne

Di per sé pinza e forbici sono strumenti di lavoro, se non fosse che conducente, con precedenti di polizia a carico, non ha saputo giustificarne il possesso e così sono stati sequestrati ed il 35enne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere all’Autorità Giudiziaria.