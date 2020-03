Il vescovo di Cremona Antonio Napolioni dimesso dall’ospedale

Dopo i segnali di miglioramento giorni scorsi, è arrivata nella mattinata di ieri, lunedì 16 marzo, la buona notizia della dimissione dall’Ospedale di Cremona del Vescovo Antonio Napolioni, che dunque lascia il reparto di Pneumologia dove era ricoverato dallo scorso 6 marzo a causa del Covid-19.

Il vescovo di Cremona torna a casa

Monsignor Napolioni sta bene e torna dunque a casa, nel Palazzo Vescovile, dove trascorrerà i prossimi giorni di convalescenza in quarantena, come da protocollo sanitario. La sua salute resterà monitorata e tra 14 giorni sarà sottoposto a nuovo test del tampone per verificare la negatività dal coronavirus.

“Tutta la Chiesa cremonese, mentre eleva la propria riconoscenza a Dio, si unisce nel caloroso ringraziamento allo staff sanitario guidato dal dottor Bosio, primario dell’Unità Operativa di Pneumologia – si legge in una nota della Diocesi – e a tutti gli operatori che si prodigano per il bene di tante persone sofferenti, e accoglie dunque con gioia la notizia della dimissione del Vescovo Antonio e il suo ritorno a casa, augurandogli di proseguire con serenità il suo percorso di convalescenza nell’attesa di poterlo presto rivedere tra le nostre comunità al termine di questa dolorosa emergenza”.

