Il vescovo di Bergamo ricorda Papa Benedetto XVI: "Un uomo di cultura eccezionale, aperto al mondo"

Il papa emerito Benedetto XVI è morto questa mattina, 31 dicembre 2022, alle 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Novantacinque anni, primo "papa emerito" della Storia, è mancato dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute nella notte tra martedì e mercoledì. Lo stesso Papa Francesco aveva chiesto, l'altro ieri, di pregare per il suo predecessore "gravemente ammalato".

A pochi minuti dalla pubblicazione della notizia sui media di tutto il mondo, anche il vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha scritto una lettera per ricordarlo e per ringraziarlo

Il mio primo pensiero alla notizia della sua morte è stato quello di immaginarlo in Paradiso, mentre contemplava la verità dell’amore, quel “veritas in charitate et charitas in veritate” di cui è stato testimone con il suo magistero e con la sua stessa vita.

"Molti sono i ricordi che sgorgano dal cuore in me e, penso, in ciascuno di voi. Il suo tratto delicato ha inciso profondamente la granitica storia della Chiesa e dell’umanità" prosegue il vescovo.

"Un uomo di cultura eccezionale, aperto al mondo, nel dialogo possibile tra fede e ragione, convinto che “la fede permette alla ragione di svolgere in modo migliore il suo compito e di vedere meglio ciò che le è proprio” prosegue il vescovo Beschi, ricordando "il coraggio della scelta delle dimissioni" del primo Papa della storia moderna ad aver rinunciato al soglio pontificio.

"Un Papa di una spiritualità abissale, un custode del futuro, coniugando il valore della tradizione con una visione moderna di Chiesa, tanto da avere il coraggio, pieno di fede, della scelta delle dimissioni, incarnando in sé quella sapienziale intuizione della prospettiva di un umanesimo veramente integrale, di ogni uomo e di tutto l’uomo, illuminato dalla luce che viene da Dio" conclude il vescovo bergamasco.

"Vado col cuore alle ultime parole pubbliche da lui pronunciate il 28 febbraio 2013. Quel giorno un elicottero gli fece sorvolare Roma fino a Castel Gandolfo e tutti abbiamo negli occhi l’immagine di quel puntino bianco nel cielo. Oggi la sua figura esile, come candela consumata davanti al Santissimo, ci fa guardare il cielo in modo nuovo per il suo nuovo viaggio, quello del suo venire alla luce della verità e dell’amore che fino in fondo ha testimoniato. Risento la sua voce dirci ora: “Cari amici, sono felice di essere con voi, circondato dalla bellezza e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la vostra amicizia, per il vostro affetto! Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti: non sono più Pontefice Sommo della Chiesa cattolica. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l’ultima tappa del suo pellegrinaggio su questa terra. Ma vorrei ancora con il mio cuore, con il mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell’umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti con il Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie”.