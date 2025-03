Il Santuario di Caravaggio avrà un nuovo Rettore: è don Massimo Calvi

(nella foto da sinistra: Bandirali, Barili, Calvi, Napolioni, Maccagni, Mascaretti e Ghisani)

Con l'inizio del decimo anno di episcopato nella Diocesi di Cremona, il vescovo Antonio Napolioni ha annunciato importanti cambiamenti che entreranno ufficialmente in vigore il prossimo 1° settembre. Tra le nomine più rilevanti, spicca quella del pandinese don Massimo Calvi come nuovo Rettore del Santuario di Caravaggio, uno dei luoghi più significativi e spiritualmente frequentati della diocesi.

Monsignor Ferrari saluta il Santuario

La nomina avviene in un momento delicato ma stimolante per la comunità diocesana, che si sta preparando con impegno alle celebrazioni del sesto centenario dell’Apparizione, previsto per il 2032, un evento di grande rilevanza per l'intero territorio. Don Massimo Calvi raccoglie il testimone da monsignor Amedeo Ferrari, che aveva espressamente richiesto un cambio alla guida del Santuario per garantire nuove energie e rinnovato entusiasmo nella gestione.

Ad affiancare don Calvi nel suo nuovo incarico sarà il Pro-rettore don Ottorino Baronio, il cui contributo sarà fondamentale per affrontare le numerose sfide pastorali e organizzative previste nei prossimi anni. Contestualmente, don Calvi assumerà anche il ruolo di Vicario giudiziale, incarico precedentemente svolto da monsignor Mario Marchesi, figura di riferimento per la Diocesi.

Un cambio che darà nuova vitalità

Il vescovo ha espresso profonda gratitudine per l’opera svolta da monsignor Ferrari e da don Cesare Nisoli, che ha affiancato il Rettore con dedizione e spirito di servizio negli ultimi otto anni, contribuendo significativamente alla crescita del Santuario e alla sua animazione spirituale. Napolioni ha inoltre sottolineato come questo avvicendamento sia segno della vitalità della Diocesi di Cremona, capace di rinnovarsi e di valorizzare le diverse generazioni di presbiteri al servizio della comunità.

Infine, il vescovo ha rivolto un appello alla comunità diocesana, invitando tutti i fedeli a sostenere con preghiera e incoraggiamento i nuovi incaricati, affinché possano affrontare con generosità e passione il cammino pastorale che li attende.

Don Massimo Calvi è il nuovo Rettore

Don Massimo Calvi, pandinese classe 1958, è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982. Prete novello, per continuare gli studi è stato inviato a Roma, dove si è laureato in Diritto Canonico, ottenendo poi la Specializzazione in Giurisprudenza. Rientrato in diocesi, è stato responsabile dell’Ufficio Avvocatura della Curia (1988-1997), docente in Seminario dal 1987 al 2018 e vicario giudiziale dal 1995 al 2016. Tra il 2002 e il 2008 è stato anche parroco di Casanova del Morbasco e Cortetano, frazioni di Sesto Cremonese.

Giudice del Tribunale ecclesiastico regionale e assistente dell’Associazione Giuristi Cattolici Italiani di Cremona dal 2004, nel 2008 viene nominato parroco a Cremona della parrocchia Santi Fabiano e Sebastiano martiri. Nel 2016 è arrivato poi l’incarico di vicario generale e moderatore Curia.