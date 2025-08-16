Il progetto dell'area cani "trasloca" nel piazzale Aldo Moro

Lavori Pubblici

Previsto uno stanziamento di 30mila euro, una cifra che ha immediatamente acceso il dibattito

di Sara Barbieri

“Ma l’area cani si farà o no?” – una domanda che è rimbalzata per settimane tra residenti, social e incontri pubblici. Ora la risposta è ufficiale: sì, l’area cani si farà, anche se in una nuova posizione rispetto a quella inizialmente prevista.

La nuova area cani trasloca

La decisione è stata annunciata durante l’ultimo Consiglio comunale a Vailate, dove l’Amministrazione ha confermato che il nuovo spazio sorgerà al piazzale Aldo Moro, nell’area residenziale popolare accanto alla caserma dei carabinieri, e non più in via Martiri come proposto dalla precedente giunta.

Il progetto prevede uno stanziamento di 30mila euro, una cifra che ha immediatamente acceso il dibattito. Il consigliere di minoranza Luciano Aiolfi, esponente di Vailate Nuovi Orizzonti, non ha usato mezzi termini: “È folle”.

A rispondere è stato direttamente il sindaco, che ha difeso l’operazione sottolineando come anche la precedente Amministrazione avesse previsto un costo simile: “Trentamila euro possono sembrare tanti ma anche la precedente Amministrazione ne avrebbe previsti 25mila. Stiamo raccogliendo dei preventivi con l’obiettivo di spendere meno dei trentamila euro stanziati”.

Cofferati: "Era meglio in via Martiri"

Tuttavia, il capogruppo di minoranza di Prima Vailate Pierangelo Cofferati continua a nutrire forti dubbi sulla nuova collocazione scelta.