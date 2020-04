Il Popolo della Famiglia difende don Lino: “Riaprire le messe ai fedeli”

Tornare a celebrare le messe con i fedeli. E’ ciò che chiede il Popolo della Famiglia in seguito all’episodio avvenuto a Gallignano (Soncino -Cr) e che ha scatenato non poche polemiche. Il PdF si schiera al fianco di don Lino Viola, che qualche giorno fa, ha ricevuto la visita dei carabinieri mentre stava celebrando messa alla presenza di una quindicina di fedeli.

“Le parole pronunciate oggi dal prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, cardinal Becciu (‘Deve essere difeso il principio che a nessuna autorità è consentito interrompere la messa’) confermano – dichiara Massimo Dal Passo, coordinatore per la Provincia di Bergamo e componente del Coordinamento Regionale lombardo – la bontà della posizione del nostro presidente nazionale Mario Adinolfi, in relazione alla interruzione della Messa celebrata da don Lino Viola, parroco a Gallignano in provincia di Cremona, alla presenza di una decina di fedeli”.

“In questo periodo di quarantena – continua Dal Passo – gli italiani hanno imparato a stare in coda per entrare nei supermercati, a tenere un metro di distanza l’uno dall’altro, a indossare guanti e mascherine: perché non tornare a celebrare cum populo con le dovute precauzioni?”