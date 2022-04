Il Giornale è in edicola: la cronaca della settimana, lo speciale con le foto di Roma e l'ultima busta di semi in regalo

Prime Pagine

In regalo questa settimana i semi di bieta: è l'ultima uscita, ma tra quindici giorni si riparte con i fiori.

E' venerdì e come ogni settimana il Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek sono in edicola con una nuova edizione. Ecco le notizie e i servizi principali del numero appena uscito. In omaggio con il settimanale, come ogni settimana, c'è la consueta bustina di semi dell'iniziativa "Facciamo l'orto in casa". Questa settimana c'è la bieta.

Follia a Treviglio

Un'assurda follia. Sono le uniche parole per definire l'agghiacciante omicidio avvenuto ieri, giovedì, nella zona Nord di Treviglio. Un uomo, Luigi Casati, 61 anni, è stato freddato sotto casa con tre colpi di pistola in pieno petto dalla vicina di casa, Silvana Erzembergher, 71 anni, al culmine dell'ennesimo litigio. Uditi gli spari la moglie di Casati si è affacciata dal balcone e vedendo il marito a terra senza vita è corsa giù, ma ad attenderla c'era ancora la vicina di casa che l'ha gambizzata sparandole due colpi. La donna, Monica Leoni, 58 anni è in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. La 71enne è stata raggiunta dai carabinieri nel suo appartamento e arrestata.

Un fiume di trevigliesi a Roma

Otto pagine di speciale per raccontarvi in prima persona un evento che è stato davvero epocale. Sabato 23 aprile circa tremila trevigliesi hanno raggiunto la Capitale per assistere all'udienza privata con Papa Francesco. Un viaggio emozionante che vi raccontiamo attraverso le parole del Santo Padre, delle istituzioni ma soprattutto dei tanti trevigliesi che hanno preso parte a un viaggio indimenticabile.

Economia

Com'è cambiato il commercio a Treviglio negli ultimi quarant'anni? E come si è modificato il centro della città? A dare un'immagine chiara della situazione sono i dati dell'Osservatorio Economico che sono stati illustrati martedì dal sindaco Juri Imeri e dal responsabile del Suap (Sportello Unico Attività Produttive), Luigi Fenaroli. Il 2021 è stato un anno record per il numero di imprese attive a Treviglio. Nonostante gli effetti della pandemia ancora palpabili, si è infatti ritornati alla situazione pre Covid. Anzi, i numeri sono ancora più alti.

Cronaca

Si fa sempre più chiara la dinamica di quanto accaduto la scorsa settimana a Fara. Romina Vento è stata annegata per mano del convivente Carlo Fumagalli, una volta che l'auto scagliata da Fumagalli nel fiume Adda, e con a bordo anche Romina, stava ormai affondando. A confermarlo è il referto dell'autopsia, disposta dal magistrato e compiuta martedì mattina a di Bergamo. D'altra parte lo stesso Fumagalli aveva già confessato durante l'interrogatorio in carcere con la pm Carmen Santoro e poi ancora nel corso dell'udienza di fronte al gip Vito Di Vita.

Epilogo felice, fortunatamente, per l'attore caravaggino Pierluigi Castelli, colpito lo scorso giovedì da un infarto mentre stava tenendo un laboratorio di teatro nella scuola dell'infanzia di Boltiere. Subito soccorso e trasportato al Policlinico San Marco, dopo cinque giorni di coma farmacologico, si è risvegliato e si sta riprendendo. E' lui a raccontarci l'accaduto e a ringraziare chi l'ha salvato.

Romano

E ancora la politica romanese in fermento con la lista dei civici "Luciano Dehò Sindaco" rappresentato da Michele Lamera che ha cambiato denominazione, diventando "Romano Futura". In città continua anche il botta e riposta tra le comunità islamiche: l'associazione Pace ha replicato alle accuse di fondamentalismo e anzi i Centri culturali di Martinengo e San Paolo d’Argon hanno annunciato azioni legali per danni e diffamazione.