Il Giornale di Treviglio è in edicola: ecco le notizie della settimana

Dai dibattiti elettorali che hanno infiammato Treviglio e Caravaggio alle feste per l'accoglienza dei nuovi parroci, dal caso delle "firme false" alla Rsa di Calcio alla sicurezza stradale, e ancora dal futuro della Paullese al padre che racconta la vita del figlio affetto dalla sindrome di Asperger.

Sono alcuni temi che abbiamo trattato questa settimana sul Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek: ci trovate in edicola oppure QUI, sullo sfogliabile online.

Treviglio al voto: il confronto si infiamma tra programmi e colpi bassi

Lunedì sera al Tnt si è tenuto il confronto elettorale tra i quattro candidati sindaco organizzato, come da tradizione, dal Giornale di Treviglio e Prima Treviglio. Abbiamo posto sei domande ai candidati (dalla Mezzaluna alla sicurezza passando per la sanità) che ci hanno illustrato la loro idea di città. Non sono mancati momenti di tensione ed è stato necessario addirittura l'intervento dei carabinieri.

Il Caravaggio scalda il dibattito nella sua città

Dal retaggio di Michelangelo Merisi, il cittadino più illustre (e spesso dimenticato) di Caravaggio, fino al futuro del commercio locale alle prese con le sfide del’e-commerce. Dalla viabilità minacciata dal traffico pesante, fino al futuro della sanità territoriale. E’ stato un faccia a faccia denso di temi e di vivaci argomenti, quello organizzato dal Giornale di Treviglio tra i candidati sindaco della città.

"Diverso da chi?": la sindrome di Asperger attraverso gli occhi di un papà

Sindrome di Asperger, un "mostro nascosto" che in realtà è solo un altro modo di essere, ma ancora poco conosciuto. Così un padre innamorato del suo meraviglioso bimbo di 7 anni che ne è affetto, parafrasando il titolo di un arguto film con Luca Argentero e Claudia Gerini si è chiesto: ma è diverso da chi? E ha deciso di costituire un’associazione che porterà questo nome per sensibilizzare ragazzi e adulti sul tema.

Due paesi verso l'unità pastorale

Due parroci per due comunità, Arzago e Casirate, in futuro destinate a diventare un’Unità pastorale. Domenica nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo il vescovo di Cremona Antonio Napolioni ha insediato don Matteo Pini, moderatore, e don Luigi Nozza, parroci in solido delle parrocchie dei due paese. Le comunità li hanno accolti con gioia e don Matteo è stato accompagnato all’inizio del suo nuovo percorso dai fedeli di Caravaggio.

Vaccini: terza dose al via anche nella Bassa

Sono iniziate il 21 settembre, le somministrazioni delle terze dosi per i pazienti fragilissimi. Per l'Asst Bergamo Ovest nella prima giornata sono state inoculate 33 dosi. La "fase 3" che permetterà di proteggere 150.000 pazienti immunocompromessi proseguirà fino al prossimo 30 ottobre. Intanto prosegue la campagna vaccinale nella Bassa che ha raggiunto le 728.332 dosi finora somministrate.

Sanità: a Treviglio serve un ospedale nuovo?

Davvero a Treviglio serve un nuovo ospedale, sul modello del Papa Giovanni XXIII? Il dibattito sulla proposta del Pd coinvolge l’intero futuro della Sanità locale, dalla questione dell’Ospedale di comunità a quella della futura Casa di comunità cittadina. Dove collocarla?

Firme false, terremoto sulla Rsa di Calcio

Denunciati per aver falsificato le firme di un sindacalista, su un accordo aziendale mai raggiunto, al fine di ottenere un ammortizzatore sociale per alcuni dipendenti. Un vero e proprio terremoto sta scuotendo in questi giorni la casa di riposo "Zanoncello" di Calcio. Uno scenario davvero inimmaginabile quello che è stato reso pubblico da un lettera che il funzionario della Cisl Giulio Pennacchia ha inviato al sindaco Elena Comendulli, a tutto il Consiglio comunale e ai dipendenti della Rsa.

Operaio investito da un'auto pirata: polemica sulla sicurezza delle strade

Un operaio indiano di 24 anni è stato investito da un'auto pirata mercoledì pomeriggio in via Covo a Calcio. E' l'ennesimo grave incidente - il 24enne è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo - sulla "strada della logistica", quella che collega i due poli Italtrans di Covo e Calcio. E i residenti insorgono chiedendo più sicurezza.

Paullese, quale futuro tra raddoppio del ponte e metrò?

Un’assemblea per parlare del futuro della Paullese. L’incontro si è svolto mercoledì in cascina Carlotta con tanti ospiti e grande partecipazione della cittadinanza. Protagonisti della serata l’ingegnere Marco Broglia, la vicesindaco di Milano Arianna Censi, il sindaco di Crema Stefania Bonaldi, il sindaco di Paullo Federico Lorenzini, il sindaco di San Donato Andrea Checchi e il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni. A fare gli onori di casa il primo cittadino Luigi Poli e il vicesindaco Enzo Galbiati, che ha aperto l’incontro facendo il punto della situazione sul raddoppio del ponte sull’Adda.

Rivolta: discarica in località Zita, cosa ne pensano i candidati?

Si torna a parlare della discarica in località Zita, periodicamente al centro del dibattito politico. Questa volta però a risollevare l’argomento è stato un cittadino che, dopo aver visto riaffiorare rifiuti tra le radici degli alberi in seguito agli ultimi eventi meteorologici, sui social network ha chiesto ai candidati sindaci cosa intendono fare per disinnescare quella che ritiene una "bomba ecologica".

Tutti e tre, Elisabetta Nava, Mara Pea e Giovanni Sgroi si sono detti attenti al tema e hanno espresso il loro punto di vista su una delle questioni rivoltane rimaste irrisolte più spinose degli ultimi decenni.

Ecco le prime pagine di questa settimana da sfogliare: