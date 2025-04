Il Comune "a caccia" di fondi per riqualificare viale Monte Grappa

di Sara Barbieri

È partita la corsa per ottenere i fondi necessari a dare nuova vita a viale Monte Grappa a Rivolta, una delle vie principali di accesso all’ospedale Santa Marta.

Il bando "Strade Verdi"

Il progetto di riqualificazione, che prevede una spesa di 700mila euro, ha trovato una possibile via di finanziamento nel bando regionale "Strade Verdi", che potrebbe coprire fino all’80% della somma richiesta a fondo perduto. Il bando, specifico per interventi integrativi in aree urbane pubbliche, offre un’opportunità unica per il Comune di migliorare la sicurezza e la fruibilità di viale Monte Grappa, ma per partecipare è necessario presentare uno studio di fattibilità, ovvero un progetto preliminare. Su incarico dell’Amministrazione, sarà l’ingegner Manuel Corti a redigere questo documento fondamentale.

"Nell’ambito del bando “Strade Verdi” abbiamo presentato un progetto di riqualificazione di viale Monte Grappa, la via che porta all’ospedale Santa Marta – ha spiegato il sindaco Giovanni Sgroi - La strada è stretta e, per un tratto, priva di marciapiede, quindi la nostra priorità è realizzare una ciclopedonale a sbalzo sulla roggia Rivoltana, che in quel tratto scorre a cielo aperto".

Più sicurezza per pedoni e ciclisti

Una soluzione innovativa che permetterà di allargare il piano-strada, rendendo possibile anche la creazione di nuovi parcheggi, grazie alla trasformazione della via in un senso unico di marcia. Il progetto non riguarda solo viale Monte Grappa, ma è strettamente connesso con la riqualificazione dell’area del Molino Seragni, creando un vero e proprio corridoio di sicurezza per pedoni e ciclisti.