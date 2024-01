Il 25 gennaio si ricordano le vittime del disastro di Pioltello

Sono trascorsi sei anni da quella maledetta mattina. Sul treno regionale 10452 delle 5.32 diretto da Cremona a Milano Garibaldi, viaggiavano 350 pendolari. Tra loro anche Ida Milanesi, Pierangela Tadini, di Caravaggio, e Alessandra Giuseppina Pirri di Capralba. All'altezza della stazione di Pioltello, però, qualcosa va storto: il treno esce dai binari, deraglia e nello schianto le tre donne perdono la vita.

Commemorazione

E come ogni anno da allora alle 6.15 il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini con il collega Damiano Cattaneo deporrà dei fiori alla stazione di Capralba, poi insieme prenderanno il treno delle 6.29 per Caravaggio e faranno lo stesso alle pietre d’inciampo poste a loro memoria.

«Sono semplici gesti per esprimere ai famigliari il nostro immutato cordoglio, e a quanti viaggiavano su quel treno la nostra solidarietà» ha detto Bolandrini. Alle 8.30 nella Chiesa dell’ex Conventino, in via Griala, sarà celebrata la messa in suffragio delle vittime e, al termine, i primi cittadini si recheranno al memoriale in Largo Cavenaghi.