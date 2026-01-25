I Pantelù di Crema piangono il presidente Renato Stanghellini

Addio a Renato Stanghellini, fondatore e presidente del gruppo dei Pantelù di Crema. Aveva 77 anni e da alcune settimane era ricoverato all’hospice del Kennedy dove si è spento ieri, sabato 24 gennaio 2026. Da tempo era malato, ma sino all’ultimo aveva lavorato per l’associazione.

l’addio del sindaco a Renato Stanghellini

La notizia ha fatto velocemente il giro della città e tanti sono stati i messaggi di cordoglio per ricordare la figura di Renato Stanghellini.

“Renato carissimo, carissimo amico, è arrivato il momento più triste – ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi – Per te, che sei stato pieno di gioia di vivere, di simpatia, energia e generosità, che ancora a lungo avresti voluto donare alla nostra città, ai nostri gemelli di Melun e a tutte le comunità che hai raggiunto nei lunghi decenni di impegno civile. Per noi, che di tutto questo abbiamo goduto, assaporando ogni attimo trascorso. Il fatto che tutti, a partire da te, fossimo preparati a questo momento, che si annunciava come imminente ed inevitabile, non toglie nulla all’enorme dolore per la tua perdita. Ci lasci una grande eredità morale da preservare. E lo faremo, ne siamo certi. Ma sappiamo anche che, senza di te, non sarà più la stessa cosa. Insieme ai tuoi Pantelù, cui va il nostro sincero affetto, sei stato il cuore grande, genuino e generoso di Crema. Vivevi per gli altri. Chiunque fosse l’altro, nessuno per te era uno sconosciuto, perché tutti erano semplicemente amici che ancora non si aveva avuto l’opportunità di conoscere. A pensarci bene, questa è stata l’essenza del tuo essere rivoluzionario. Questo tuo esempio di vita, praticato in coerenza fino all’ultimo istante della tua vita, anche con i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si sono presi cura dei tuoi ultimi giorni, è stato, per noi, un grande insegnamento. Quando dopo la puntura salutavi l’operatore con il tuo solito “ciao bélo, grazie!”, si riconosceva l’essenza del tuo animo. Si riconosceva Renato, l’unico, irripetibile e inimitabile. Fino all’ultimo giorno hai amato con il cuore sincero di un bambino e il tuo farti piccolo tra i piccoli, e per i piccoli, ti ha reso grande. Una grande persona, un grande cremasco, che abbiamo ammirato, stimato e amato. E che non dimenticheremo mai. Ciao Renato. Ti vogliamo tanto, tantissimo bene”.

Piloni: “Anche il cielo piange”

Anche il consigliere regionale del Partito Democratico, Matteo Piloni, ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Renato Stanghellini.

“Se penso a te, Renato, mi vengono in mente due parole: amicizia e solidarietà – ha scritto Piloni – Tutta la tua vita e il tuo impegno sono sempre stati rivolti agli altri. ‘Fare per gli altri’ è stata la tua idea di vita. ‘Stare insieme’ era la tua caratteristica. Non eri credente, ma hai saputo mettere in pratica la carità cristiana. Tra tre settimane verranno a Crema gli amici di Melun. Volevi esserci. Non sarà così. L’ultima volta che ci siamo parlati, due settimane fa, parlavamo proprio di questo: del valore delle relazioni, della solidarietà e dell’amicizia. E hai detto una frase che mi ha colpito ‘se non lo facciamo per gli altri, cosa ci stiamo qui a fare’. Il tuo testamento. Il tuo esempio. Ciao Compagno Stanghellini. Oggi anche il cielo piange. E Crema è più ‘povera’. Tocca a noi portare avanti il tuo impegno, anche se non sarà la stessa cosa.

La salma di Renato Stanghellini si trova nella camera ardente allestita all’Arci di san Bernardino. Chi desidera portare un ultimo saluto potrà farlo oggi, domenica 25 gennaio 2026, sino alle 21. Domani, lunedì, la salma sarà trasferita nella sala ricevimenti a partire dalle 9.30. Il funerale si terrà nella stessa giornata alle 14.30 con rito civile in piazza del Duomo.