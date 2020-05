I morti di marzo Comune per Comune: la strage in numeri

Sono stati 1557 i morti nella Bassa e nel Cremasco nel mese di marzo, contro i 280 che si sono registrati in media nello stesso mese tra il 2015 e il 2019. Se ce ne fosse bisogno, i dati di Istat pubblicati oggi sui decessi Comune per Comune – e stavolta con un campione di quasi settemila municipi Italiani – fotografano una volta in più quanto devastante sia stato l’arrivo del Coronavirus anche nella pianura.

I dati, era già emerso in questi dati, sono inferiori a quelli di Bergamo e della ValSeriana, ma fanno ugualmente impressione: sia in rapporto alla media degli ultimi cinque anni che in numeri assoluti. Si sono registrati Comuni in cui i decessi sono aumentati del 1400%, come a Mornico al Serio. In molti altri sono più che decuplicati come a Spirano, Martinengo. Senza considerare – per effetto statistico, non certo per importanza – Comuni piccoli o piccolissimi come Torlino Vimercati, in cui i dati percentuali sono ancora più alti.

I morti di marzo – le città

Le croci piantate nei nostri paesi, ora, si possono davvero contare. E poco importa, l’abbiamo scritto milioni di volta, se il dato grezzo comprende “tutti” i morti. Con, per e senza Covid-19.

Marzo 2020 ha visto 209 decessi a Crema, contro una media di 33,2 nello scorso mese degli anni scorsi (+529%). Treviglio ne ha visti 122 (su una media di 24 tra il 2015 e il 2019, + 408%). Romano 92 (contro 13, + 607%).

A Caravaggio 59 morti, contro i 13 normalmente registrati in marzo (+353%). Ma tra le città, è proprio Martinengo la più funestata: 69 contro 6,6 (+945%, sono praticamente decuplicati).

Sopra, la mappa interattiva con i per Comune, colorata sulla base dell’incremento percentuale registrato dall’Istat. E’ la cartina al tornasole – più precisa dei numeri ufficiali legati all’assurda contabilità dei tamponi – della ferita che ci portiamo dietro. E che segnerà in modo indelebile la nostra demografia, la nostra storia, la nostra vita.

I dati Comune per Comune: elenco

COMUNE DECESSI

Mar.15/19 DECESSI

Mar 20 Var % AGNADELLO 1,8 10 455,6 ANTEGNATE 1,2 11 816,7 ARCENE 3 18 500 ARZAGO 1,6 10 525 BAGNOLO CR. 3,2 19 493,8 BARBATA 0,6 1 66,7 BARIANO 3,2 13 306,3 BOLTIERE 5,6 28 400 BRIGNANO 4,4 19 331,8 CALCIO 4,8 25 420,8 CALVENZANO 5,2 31 496,2 CAMISANO 0,8 3 275 CAMPAGNOLA CR. 0,2 0 -100 CANONICA 3,2 10 212,5 CAPRALBA 2,2 9 309,1 CARAVAGGIO 13 59 353,8 CASALE CR. 1,4 3 114,3 CASALETTO DI S. 0,8 1 25 CASALETTO V. 1 7 600 CASIRATE 2,8 21 650 CASTEL GABBIANO 0,8 7 775 CASTEL ROZZONE 1,8 7 288,9 CAVERNAGO 1 7 600 CISERANO 3,2 19 493,8 CIVIDATE 5,6 37 560,7 COLOGNO 6,4 50 681,3 COMUN NUOVO 2,4 16 566,7 CORTENUOVA 2,2 11 400 COVO 3,4 23 576,5 CREMA 33,2 209 529,5 DOVERA 3,6 10 177,8 FARA G:A 6,4 18 181,3 FARA O. con SOLA 1 5 400 FONTANELLA 5 12 140 GHISALBA 3,8 19 400 ISSO 0,2 2 900 LURANO 2,2 9 309,1 MARTINENGO 6,6 69 945,5 MISANO 1,2 10 733,3 MONTE CR. 1,4 8 471,4 MORENGO 2,6 6 130,8 MORNICO 0,8 12 1400 MOZZANICA 2,8 12 328,6 OFFANENGO 5,8 37 537,9 PAGAZZANO 1,2 8 566,7 PALAZZO P. 1,8 8 344,4 PALOSCO 5 37 640 PANDINO 7,4 45 508,1 PIANENGO 1,6 7 337,5 PIERANICA 1,2 6 400 POGNANO 1 6 500 PUMENENGO 0,8 7 775 QUINTANO 0,6 3 400 RICENGO 1,2 2 66,7 ROMANENGO 4 21 425 ROMANO 13 92 607,7 SERGNANO 2,6 14 438,5 SONCINO 8,4 32 281 SPINO D’ADDA 6,8 10 47,1 SPIRANO 2,4 26 983,3 TICENGO 1,4 2 42,9 TORLINO 0,2 4 1900 T. PALLAVICINA 0,4 4 900 TREVIGLIO 24 122 408,3 URGNANO 7,2 47 552,8 VAIANO CR. 4 24 500 VAILATE 5,2 35 573,1 VERDELLINO 5,2 14 169,2 VERDELLO 6,2 33 432,3 ZANICA 4,2 35 733,3

