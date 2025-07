I due cigni della Roggia Rino trovati senza vita: probabile avvelenamento

Cronaca

L'ipotesi più accreditata, secondo alcuni volontari del verde, sarebbe un avvelenamento causato da mangime per piccioni

di Sara Barbieri

Una mattina cupa quella di sabato 5 luglio: i due cigni storici, amatissimi dagli abitanti e veri simboli della bellezza naturale locale, sono stati trovati senza vita nelle acque tranquille della roggia Rino, all'altezza del parco della Boschina, a Capralba.

Cigni trovati morti nella roggia

La coppia, che per anni aveva solcato elegantemente le acque della roggia, era ormai parte integrante del paesaggio capralbese. Un'immagine familiare, tanto da diventare quasi un'icona del paese, amata da grandi e piccini, turisti e residenti. "Vederli passare davanti al mulino di legno era come ammirare un quadro perfetto" raccontano con tristezza i cittadini. Le autorità provinciali si sono prontamente attivate, prelevando le carcasse e trasferendole in un ambulatorio veterinario per stabilire con esattezza le cause del decesso. Attualmente, sembra improbabile che l'inquinamento delle acque sia la causa, dato che non si è registrata alcuna moria di pesci nella stessa roggia.

Ipotesi di avvelenamento

L'ipotesi più accreditata, secondo alcuni volontari del verde del paese cremasco, sarebbe un avvelenamento causato da mangime per piccioni – semi di grano duro intensamente avvelenati – destinati a eliminare i volatili ma accidentalmente ingeriti dai cigni. "Hanno mangiato quel cibo tossico e sono morti" spiegano con amarezza. La comunità resta comunque molto scossa e preoccupata.