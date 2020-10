Covid-19, molti tamponi: record 28 nuovi casi a Treviglio

Ben ventotto nuovi tamponi positivi al Coronavirus a Treviglio, nelle ultime ventiquattro ore. Un incremento record, sospinto dal gran numero di tamponi analizzati ieri in Lombardia, ma che spicca decisamente sul trend quotidiano delle ultime settimane. A Romano, dopo gli otto di ieri, i nuovi contagi certificati sono quattro, otto a Rivolta e quattro a Caravaggio. Ricordiamo che Regione fornisce quotidianamente soltanto i numeri dei dieci Comuni che, in ogni provincia, hanno registrato il maggior numero di contagi dall’inizio della pandemia a oggi. Clicca sull’immagine per leggere i dati.

Legenda

Totale casi LOCAL: è il numero complessivo di contagi registrato a Treviglio, Romano, Caravaggio e Rivolta dall’inizio della pandemia. Attenzione però: i dati si riferiscono agli ultimi pubblicati da Regione Lombardia, gli unici su base comunale nel nostro territorio. Bisogna sempre considerare che, come ampiamente noto, soprattutto nei primi mesi della pandemia il numero di tamponi effettuati era minimo e quindi il numero di positivi risulta pesantemente sottostimato rispetto alla realtà. I dati restano comunque utili a indicare il trend “locale”.

Trend totale casi LOCAL: è la curva che descrive la crescita dei casi totali su base comunale dall’inizio di ottobre.

Nuovi casi Treviglio-Romano-Rivolta: il numero di nuovi casi registrati giorno per giorno. Per alcuni giorni i dati sono mancanti, per Caravaggio sono disponibili solo da meno di una settimana.

Nuovi casi giornalieri provincia di Bergamo: il numero di nuovi casi registrati giorno per giorno, da inizio ottobre, in provincia di Bergamo.

Nuovi casi giornalieri Regione Lombardia: il numero di nuovi casi registrati giorno per giorno, da inizio ottobre, in Regione.

% dei tamponi positivi Lombardia: è il dato pubblicato ogni giorno sulla % di tamponi positivi sul totale di tamponi effettuati in Regione.

La situazione in Lombardia

Sono 7558 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 5.035. Di questi 229 debolmente positivi e 36 accertati in seguito ai test sierologici, a fronte di 41.260 tamponi analizzati. La percentuale di positività è del 18,3%.

Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 292 posti letto occupati in rianimazione (+21), sia dei degenti nei reparti ospedalieri ordinari, complessivamente 3.072 (+357). Sono 47 i decessi registrati nelle 24 ore, cifra che aggiorna il totale delle vittime a 17.357. Infine, sale a quota 91.763 persone (+989) il totale complessivo dei dimessi/guariti: di questi 88.160 sono guariti mentre 3603 sono stati dimessi. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al Covid per ogni provincia:

• Bergamo 252 (ieri 93)

• Milano 2708 (cui 1092 in città)

• Brescia 288

• Como 440

• Cremona 130

• Lecco 182

• Lodi 97

• Mantova 125

• Monza e Brianza 822

• Pavia 298

• Sondrio 55

• Varese 1902

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 24.991 nuovi casi di coronavirus su 198.952 tamponi effettuati, che portano il totale dei casi da inizio emergenza a 589,766. I decessi sono stati 205, con il totale delle vittime che sale a 37.905. I pazienti ricoverati con sintomi sono 14.981 (+1026), mentre 1536 pazienti si trovano in terapia intensiva, +125 rispetto a ieri.

In Italia ci sono più attualmente positivi che guariti dal Covid: secondo i dati del ministero della Salute, infatti, i positivi (compresi i ricoverati con sintomi, le terapie intensive e i malati in isolamento domiciliare) sono 276.457 contro i 275.404 mila guariti dall’inizio della pandemia.

