Halloween alcolico: 10 giovanissimi soccorsi dal 118 questa notte

Alcol e giovani

Soccorso anche un ragazzino di 15 anni a Mozzanica

Dieci interventi in poche ore, per soccorrere e portare in ospedale altrettanti giovani bergamaschi che nella notte tra ieri sera, e oggi, domenica 31 ottobre, hanno esagerato con l'alcol. E' stata una serata di bagordi, letteralmente, la prima del weekend di Halloween. Tra locali e feste private, gli intossicati per aver alzato troppo il gomito hanno fatto trottare per tutta la notte le ambulanze del 118 in tutta la pianura. Tra loro c'è anche un ragazzino di Mozzanica, 15 anni.

Sabato di Halloween: dieci in ospedale

La prima chiamata per un intervento a soccorso di un ubriaco, della lunghissima nottata dei soccorritori appena trascorsa, è arrivata da Bergamo attorno alle 22 di ieri. Protagonista, in via San Lazzaro, una ragazza di 27 anni portata in codice verde alla Gavazzeni.

A Mozzanica sta male un 15enne

Una manciata di minuti più tardi, attorno alle 22.45 a Mozzanica è stato un ragazzo di 15 anni a far preoccupare chi era con lui. Presentava i sintomi di un'intossicazione etilica. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice giallo, ma fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Di nuovo Bergamo, quand'era passata da poco la mezzanotte: stavolta in via Montello è stato un ragazzo di 20 anni a essere soccorso, anche lui in codice giallo, per lo stesso motivo. E poi ancora nel capoluogo. Stavolta non si trattava di un giovanissimo ma di un 49enne che è stato male in via Bono, poco prima delle 2. Altra chiamata, pochi minuti più tardi, per un ragazzo di 20 anni a Grumello del Monte, finito in codice verde all'ospedale di Chiari.

Fornovo, 25enne soccorso in zona palestra

Attorno alle 2.15 un altro intervento per intossicazione da alcol in via della palestra, a Fornovo. Protagonista, stavolta, un ragazzo di 25 anni anche lui soccorso in codice giallo dalla Croce bianca di Rivolta che tuttavia per fortuna non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale.

A notte fonda, di nuovo, altre chiamate

A Dalmine, una ragazza di 19 anni è stata portata in ospedale a Verdellino, dopo un malore in via Pascolo. Anche qui, i sintomi inconfondibili erano quelli di un eccesso di alcol,. Quindici minuti dopo e in via dei Morenghi, di nuovo a Grumello del monte, sono stati male un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 25, probabilmente dopo aver partecipato allo stesso party. Sul posto, due ambulanze in codice rosso, che hanno quindi trasportato i due - uno in giallo e l'altro in verde - al Pronto soccorso di Seriate.

Curno e Bagnolo Cremasco

La serata alcolica si è chiusa a Curno, con un 26enne portato in ospedale a Ponte San Pietro dopo essere stato male in via Trento. Poco prima, l'unico intervento del Cremasco, a Bagnolo. Un 20enne finito in ospedale a Crema.