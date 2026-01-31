Guida in stato di ebbrezza: due denunce nel Cremonese durante i controlli serali

Interventi dei Carabinieri a Montodine e Piadena Drizzona: alcol ben oltre i limiti, una patente ritirata e un caso di false attestazioni a pubblico ufficiale.

Montodine: fermato con tasso alcolemico oltre il doppio del consentito

I Carabinieri della Stazione di Montodine hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo di 40 anni, con precedenti di polizia, per guida in stato di ebbrezza. L’episodio risale alla sera del 29 gennaio, poco dopo le 22.00, quando i militari, impegnati in un servizio di vigilanza del territorio, hanno fermato un’auto per un normale controllo della circolazione stradale. Fin dalle prime fasi dell’accertamento, il conducente è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto al test dell’etilometro, ha fatto registrare un valore di circa 1,20 g/l, più del doppio del limite massimo consentito dalla legge. Considerato lo stato di ebbrezza e l’aggravante dell’orario notturno, i Carabinieri hanno proceduto alla denuncia del 40enne. La patente di guida è stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo è stato affidato a una persona idonea alla conduzione.

Piadena Drizzona: ciclomotore senza fari e alcol quattro volte oltre il limite

Un secondo intervento ha visto protagonisti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore, che hanno denunciato un uomo di 34 anni, anch’egli con precedenti di polizia, per guida in stato di ebbrezza e false attestazioni a pubblico ufficiale. La sera del 30 gennaio, poco dopo le 20.00, durante un posto di controllo in via Roma a Piadena Drizzona, i militari hanno notato un ciclomotore con due persone a bordo che procedeva con i fari spenti. Fermato il mezzo, il conducente è apparso subito in evidente stato di alterazione. Il test dell’etilometro ha confermato i sospetti, rilevando un tasso alcolemico superiore a 2,00 g/l, circa quattro volte oltre il limite consentito. L’uomo è stato quindi accompagnato presso la caserma di Casalmaggiore per ulteriori accertamenti.

Documento falso e patente revocata: scatta la doppia denuncia

Durante le verifiche successive, i Carabinieri hanno scoperto che il 34enne aveva esibito ai militari la patente di guida del fratello, nel tentativo di eludere i controlli. È emerso inoltre che la sua patente era stata revocata nel gennaio 2024 dal Prefetto di Cremona. Alla luce di quanto accertato, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e per false attestazioni a pubblico ufficiale, oltre a essere sanzionato amministrativamente per guida con patente revocata. I due episodi confermano l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e l’importanza dei controlli stradali, soprattutto nelle ore serali e notturne, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.