Guida in stato di ebbrezza: due automobilisti fermati nella notte

Un 51enne denunciato a Crema e un 40enne sanzionato a Soncino dopo i controlli dei Carabinieri: patenti ritirate e veicoli sequestrati.

Controllo a Crema: tasso alcolemico tre volte oltre il limite

Poco dopo la mezzanotte del 27 settembre, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Crema ha fermato un’auto in via Milano. Il conducente, un 51enne, mostrava evidenti sintomi di ebbrezza. L’etilometro ha confermato i sospetti con un valore superiore a 1,50 g/l, tre volte il limite consentito. Alla luce dell’aggravante dell’orario notturno, l’uomo è stato denunciato, la patente ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Incidente a Soncino: sanzione per il 40enne

Intorno alle 3 del mattino, i Carabinieri della Stazione di Romanengo sono intervenuti lungo la SP 235 a Soncino, dove un’auto diretta verso Crema aveva perso il controllo in curva, urtando il guard rail. A bordo due uomini, illesi. Il conducente 40enne è risultato positivo all’etilometro con un tasso superiore a 0,70 g/l. Considerate le aggravanti dell’orario notturno e dell’incidente, per lui è scattata una sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente e fermo amministrativo del veicolo.

L’azione dei Carabinieri per la sicurezza stradale

Gli episodi sottolineano l’attenzione costante dei Carabinieri di Crema e Romanengo nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza, tra le principali cause di incidenti notturni. Le pattuglie proseguono i controlli mirati, ricordando ai cittadini che il rispetto dei limiti di legge sull’alcol è fondamentale per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.