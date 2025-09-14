Giuseppe Strepparola confermato alla guida della Pro loco Rivolta

A Rivolta la fiducia non si improvvisa, si rinnova. E per Giuseppe Strepparola è arrivata la riconferma unanime alla guida della Pro Loco, simbolo di continuità e impegno nel tessuto associativo del paese. A 78 anni, Strepparola si prepara a un nuovo mandato quadriennale come presidente, forte del sostegno compatto del rinnovato direttivo eletto proprio nei giorni scorsi.

Accanto a lui, nel ruolo di vicepresidente, ci sarà Raffaella Debernardi. Fanno parte del nuovo gruppo dirigente anche Giuseppe Rocchi, Salvatore Andreola, Rossana Mornelli, Mario Perego ed Erminio Lucchetti. A completare la squadra, come previsto dallo statuto, anche un gruppo di lavoro che vede Sergio Airoldi nominato presidente onorario della Pro Loco, affiancato da Domenico Barboni, Bruno Merighi e Danilo Mazzola.

Nel suo discorso di insediamento, Strepparola ha voluto lanciare un messaggio chiaro e carico di passione.

Un messaggio carico di riconoscenza, ma anche di visione per il futuro, che Strepparola ha voluto condividere con tutti i soci presenti.

“Il quotidiano e instancabile lavoro che hanno svolto i volontari della Pro Loco, con impegno e con forte spirito associativo e di collaborazione, sono un grande valore aggiunto. La Pro Loco stessa gioca un ruolo da protagonista ed è il cuore pulsante della comunità, grazie alla propria fitta di rete di volontari capace di coinvolgere e intercettare un pubblico sempre più ampio in eventi e manifestazioni che valorizzano Rivolta. A tutti quanti hanno collaborato in modo gratuito nella Pro Loco e che hanno avuto l’obiettivo di affermarne il ruolo strategico va il mio sentito ringraziamento con l’invito a continuare a credere in ciò che abbiamo realizzato, perché solo congiuntamente possiamo scrivere un nuovo capitolo di successo nell’ambito del nostro territorio rivoltano”.