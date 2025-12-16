Girava con uno storditore elettrico, denunciato

Un giovane è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, con se aveva uno storditore elettrico che i militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro. Il controllo è avvenuto ieri pomeriggio a Crema.

In giro con uno storditore elettrico, denunciato

Lo hanno trovato ieri, lunedì 15 dicembre, durante un controllo del territorio nel pomeriggio verso le 16, girare per la città con in tasca uno storditore elettrico. I carabinieri della Stazione di Crema hanno denunciato il giovane per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ieri pomeriggio durante un servizio di vigilanza del territorio, i carabinieri della Stazione di Crema hanno controllato un giovane che percorreva a piedi la via Mercato. I militari hanno chiesto i suoi documenti e, quando ha aperto il marsupio per prendere il documento, i militari hanno notato che all’interno aveva un oggetto risultato essere uno storditore elettrico di cui è vietato il porto. L’oggetto da offesa, portato senza alcuna giustificazione, è stato sottoposto a sequestro ed il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.