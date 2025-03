Giornata ecologica, i volontari raccolgono oltre 20 quintali di rifiuti

Oltre venti quintali di rifiuti raccolti sul territorio di Sergnano in un solo giorno. E' lo straordinario risultato ottenuto ieri, sabato 29 marzo 2025, grazie all'iniziativa ecologica messa in campo dalla Commissione Ambiente e Territorio del Comune di Sergnano e il contributo della società Aprica-A2A.

La Giornata Ecologica è un evento di sensibilizzazione ambientale aperto alla partecipazione di cittadini e associazioni locali. L’iniziativa, che ha come fine la pulizia straordinaria di strade, parchi e aree verdi, ha visto la partecipazione di circa 70 persone (suddivise in 9 gruppi per coprire le varie zone del paese). Durante la giornata sono stati raccolti oltre 21 quintali di rifiuti abbandonati che sono stati poi conferiti alla piazzola ecologica comunale.

“Ringrazio le associazioni e i cittadini che hanno partecipato a questa importante manifestazione - ha commentato il sindaco MauroGiroletti - Un ringraziamento speciale a tutti i volontari che si sono spesi per l’organizzazione dell’evento, in modo particolare all'assessore EmanuelaLandena, al presidente della Commissione Ambiente DavidePavesi e alla Macelleria Ceruti per il gentile omaggio in occasione della merenda finale. Iniziative come questa sono utili per aumentare la consapevolezza nella cittadinanza sui temi dell’ecologia, del decoro urbano e del contrasto all’abbandono dei rifiuti. Occorre tuttavia constatare che la grande quantità di immondizia raccolta in questa giornata rappresenta un preciso monito per tutti: è ancora lunga la strada da percorrere per raggiungere una maggiore coscienza civica in merito al rispetto dell’ambiente e alla tutela del nostro territorio”.