Furto-lampo al Conad, rubata la cassaforte con 30mila euro

Furto lampo al Conad, di Spino, circa trentamila euro rubati dalla cassaforte. Un colpo da pellicola cinematografica, tutto organizzato nei minimi dettagli: veloce e preciso.

Furto-lampo al Conad

La notte tra mercoledì e giovedì della scorsa almeno cinque ladri a bordo di un furgoncino bianco hanno trafugato circa 30mila euro custoditi nella cassaforte del supermercato Conad di via Quaini.

I ladri avevano pianificato ogni singolo dettaglio: con il mezzo hanno sfondato la vetrata e subito si sono recati nella stanza dei servizi igienici. Qui hanno sfondato un muro che sapevano li avrebbe portati nella stanza della cassaforte che, una volta agganciata con un paio di corde legate al furgoncino, è stata estratta e portata via. Il furgoncino e l’auto usata dai complici che facevano da palo, entrambe rubate, sono state ritrovate abbandonate dalle forze dell’ordine a Boffalora d’Adda.

Veloci e precisi

Ciò che sbalordisce è la velocità con cui i malviventi hanno effettuato il furto: dal momento in cui hanno sfondato la vetrina a quando sono ripartiti con la cassaforte a bordo, sono passati nemmeno cinque minuti, un tempo incredibilmente breve per la complessità dell’operazione. Un altro elemento che stupisce è stata proprio la presenza dei contanti, la cassaforte viene spesso svuotata, almeno una volta a settimana, ma i ladri sapevano perfettamente il momento giusto per agire.

Sul furto stanno indagando i carabinieri di Crema analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza del supermercato per cercare di identificare i ladri, operazione molto complessa dal momento che i malviventi hanno agito indossando un passamontagna.